Oxygène: il trailer del claustrofobico film di Alexandre Aja con Mélanie Laurent

Arriverà prossimamente su Netflix, il 12 maggio, il nuovo thriller di Alexandre Aja, Oxygène, interpretato da Mélanie Laurent e Mathieu Amalric e nel frattempo è arrivato il trailer.

È appena arrivato il primo teaser trailer del nuovo claustrofobico thriller del regista Alexandre Aja, che ha firmato diversi film horror come Alta tensione, il remake de Le colline hanno gli occhi, Piranha 3D e il più recente Crawl. Si intitola Oxygène e lo vedremo in streaming su Netflix il 12 maggio.

Protagonista è la bravissima Mélanie Laurent, che invece di risvegliarsi in una bara, come accadeva a Ryan Reynolds in Buried in un altro film, lo fa in una capsula criogenica, non ricorda come ci è finita e sa che le resta poco ossigeno. Finché qualcuno non le parla.

La sceneggiatura è di Christie LeBlanc e nel cast ci sono anche Mathieu Amalric e Malik Zidi.