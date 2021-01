Owen Wilson e Salma Hayek nel primo trailer di Bliss, nuovo film targato Amazon Prime Video

News Cinema

Sospeso tra fantascienza e storia d'amore, debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 5 febbraio.

Il 5 febbraio debutterà in streaming, in Italia e in tutto il mondo, sulla piattaforma di Amazon Prime Video un film dal titolo Bliss, che vede protagonisti Owen Wilson e Salma Hayek, e che mescolando fantascienza e storia d'amore, s'interroga sulla realtà che vivono i protagonisti.

Scritto e diretto da Mike Cahill - che è quello di film come Another Earth e I Origins - il film racconta infatti di un uomo che sogna di frequente una donna che non ha mai visto, e che poi incontra in un bar. Sarà lei ad aprire i suoi occhi e a fargli capire che il mondo in cui vive è in realtà una complessa simulazione basata sulle tecnologie da lei stessa sviluppate.

In attesa di vederlo su Prime Video, questo è il primo trailer di Bliss:

Questa la sinossi ufficiale del film:

Bliss è una storia d'amore sconvolgente che racconta di Greg (Owen Wilson), un uomo che, reduce da un divorzio e da un licenziamento, incontra la misteriosa Isabel (Salma Hayek), una donna che vive per strada e che è convinta che il mondo inquinato e distrutto intorno a loro sia nient'altro che una simulazione al computer. Dopo i dubbi iniziali, Greg finisce col rendersi conto che potrebbe esserci del vero nella folle teoria della cospirazione di Isabel.