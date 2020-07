Overlord: il film da vedere e commentare insieme giovedì 16 luglio con SimulWatch

News Cinema

Dall'istinto produttivo di J.J. Abrams, Overlord inizia come un film di guerra e diventa un survival horror con un discreto quantitativo di nazisti molto particolari. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 16 luglio alle 22.

La visione condivisa di giovedì 16 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film ibrido sviluppato sotto la gestione produttivo-creativa di J.J. Abrams.

Overlord è diretto da Julius Avery e si avvale di un cast di attori relativamente sconosciuto. L'operazione punta molto sul lavoro dell'ufficio marketing per promuovere la misteriosa doppia faccia della storia, che inizia come un film di guerra e in corsa cambia genere diventando un film horror. Per questo motivo svelare troppi dettagli potrebbe compromettere la visione e rovinare le sorprese della trama, come già accaduto con altri titoli prodotti da J.J. Abrams (vedi Cloverfield). L'appuntamento per vedere tutti insieme Overlord e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 16 luglio alle 22.

Overlord è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere atterrati dietro le linee nemiche, nei pressi di un villaggio occupato dai nazisti, due soldati americani capiscono che quella tedesca non è soltanto un'operazione militare d'invasione. I due paracadutisti, infatti, si ritrovano a combattere non solo le armate del Terzo Reich, ma anche contro le forze soprannaturali, liberate da un esperimento nazista.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Navigator.