Overdrive: in anteprima il poster ufficiale italiano del film d'azione con Scott Eastwood

Dopo 3 lungometraggi, l'ultimo dei quali Transit del 2012 con Jim Caviezel, negli ultimi anni il regista Antonio Negret si è dedicato prevalentemente al piccolo schermo dirigendo vari episodi di popolari serie tv come The Flash, Arma Letale, Arrow, Legends of Tomorrow, MacGyver e Scorpion.

Ora torna nuovamente sul grande schermo con l'action movie Overdrive, in uscita nei cinema italiani il 23 agosto prossimo.

Il film, con protagonisti Scott Eastwood, Freddie Thorp e la bellissima Ana de Armas, racconta di due fratelli ladri d'auto che cercano fortuna in Francia, solo per incrociare un pericoloso boss del luogo.

In Overdrive, Andrew (Scott Eastwood) e Garrett Foster (Freddie Thorp) sono due noti ladri di rare auto d'epoca. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937 battuta all'asta per oltre 40 milioni di dollari, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier (Simon Abkarian), noto mafioso rivale di Max Klemp (Clemens Schick), boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier minaccia la loro vita e quella della fidanzata di Andrew (Ana de Armas), i due ladri non hanno altra scelta che accettare il ricatto del criminale e quindi rubare a Klemp la sua preziosissima Ferrari 250GT del 1962 . Escogiteranno un piano che li metterà a dura prova tra inseguimenti mozzafiato e spettacolari incidenti.