Over the Moon, un trascinante video musicale per il film animato Netflix

Over the Moon, in arrivo su Netflix a ottobre, racconta l'impresa impossibile di una bambina cinese: il musical animato è diretto da Glen Keane, un veterano Disney.

Sarà disponibile in streaming su Netflix a ottobre Over the Moon, esordio alla regia di un lungometraggio animato da parte di Glen Keane, animatore premio Oscar, colonna del Rinascimento Disney anni Novanta. Nelle due clip che vi mostriamo, ci si concentra sulla canzone chiave della giovane protagonista Fei Fei, "Rocket to the Moon", con un video musicale e con un backstage che illustra come il pezzo fosse fondamentale per cogliere il personaggio e l'efficacia della sua doppiatrice originale, Cathy Ang.