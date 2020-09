Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria: il trailer finale del film di animazione Netflix

News Cinema

Netflix ha diffuso il trailer finale, qua in versione italiana, del musical animato Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, che sarà in streaming dal 23 ottobre. Diretto dal premio Oscar Glen Keane, è la rilettura moderna di un'antica leggenda cinese. Se pure non vi piacessero le musiche del film, sicuramente non resterete indifferenti di fronte alle immagini e ai colori quasi psichedelici con cui è raccontata la storia, che è la seguente:

Orfana di madre, la protagonista ricorda una leggenda che questa le ha raccontato, ovvero l'esistenza sulla luna di una dea in grado di esaudire i desideri di chi la aiuti a ricongiungersi col suo perduto amore. Derisa da amici e parenti, la ragazzina costruisce un razzo e parte con la sua coniglietta alla volta dello spazio, dove scopre un mondo magico popolato da creature fantastiche e si trova di fronte alla leggenda diventata realtà. L'importante è crederci.

La versione originale di Over the Moon è interpretata da Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler, Irene Tsu, Clem Cheung, Conrad Ricamora e Sandra Oh.