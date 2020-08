Over the Moon, Glen Keane presenta a Giffoni il suo film animato Netflix

News Cinema

Glen Keane, ex-Disney leggenda nell'animazione, ha parlato di se stesso e del suo debutto alla regia di un lungo per Netflix, Over the Moon, in uscita in autunno.

Una ragazzina cinese tredicenne, Fei Fei, vuole raggiungere la Dea della Luna con un razzo fatto in casa, per riportare l'amore nella vita del babbo, dopo che la mamma è venuta a mancare: per il suo debutto alla regia di un lungometraggio ha scelto la storia di Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria (in autunno su Netflix) il grande animatore Glen Keane, ospite al Giffoni in diretta streaming. Ex-colonna del Rinascimento Disney degli anni Novanta, Keane ha con la sua matita dato vita a personaggi iconici come Ariel della Sirenetta, la Bestia di La bella e la bestia, Aladdin nel film omonimo, ma anche presenze meno ricordate come Rattigan di Basil l'investigatopo o il Long John Silver di Il pianeta del tesoro, animato a mano libera con un braccio bionico mosso però in CGI. Acrobata in tecnica e spirito artistico, Glen ha vinto l'Oscar per il corto Dear Basketball (2017), da lui animato e diretto, concepito con il compianto Kobe Bryant (ma non sottovaluteremmo nemmeno il suo meraviglioso Duet del 2014, con solo una nomination).

Keane ha promesso di realizzare una sua opera da lasciare al Museo della Multimedia Valley di Giffoni, sperando che possa essere insieme alle altre uno sprone per i ragazzi che sognano un avvenire artistico e magari non hanno trovato mentori motivanti, in famiglia o tra le loro conoscenze. Musical con otto canzoni, realizzato in tre anni di lavoro su finanziamento di Netflix e produzione a cura del Pearl Studio già dietro al Piccolo Yeti, Over the Moon vive del personale affetto di Glen per i "personaggi che realizzano l'impossibile".