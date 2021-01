Outside the Wire: il trailer del film Netflix con Anthony Mackie e Damson Idris

News Cinema

Il 15 gennaio debutterà in streaming su Netflix un thriller d'azione fantascientifico intitolato Outside the Wire, di cui vi mostriamo il trailer.

Diretto da Mikael Håfström, regista svedese di film come Il rito e Escape Plan, vede protagonisti Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly e Pilou Asbæk.

La trama ufficiale di Outside the Wire

In un'ambientazione futura il pilota di droni Harp (Damson Idris) viene inviato in una zona militarizzata estremamente pericolosa. Qui si trova a lavorare per l'ufficiale androide Leo (Anthony Mackie), con il compito di recuperare uno strumento apocalittico prima che i ribelli ne prendano possesso.

Outside the Wire: il trailer del film Netflix