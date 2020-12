Outside The Wire: Anthony Mackie supersoldato androide nel trailer del film Netflix

News Cinema

Anthony Mackie è un supersoldato nel trailer del film Netflix Outside The Wire.

Anthony Mackie è un supereroe nell'MCU e lo è ancora di più, ma di tipo diverso, nell'action fantascientifico Outside the Wire, un film Netflix di cui è appena uscito il primo trailer. A dirigerlo, un po' a sorpresa, è lo svedese Mikael Håfström, che ha realizzato in precedenza film come Il rito, 1408 ed Escape Plan.

Nel film, Mackie è Leo, un soldato androide mandato a combattere insieme a un pilota di droni al di là della linea del fronte per trovare un congegno che potrebbe scatenare l'apocalisse, prima che lo facciano i nemici. Nel cast ci sono Damson Idris, Enzo Cilenti, Emily Beecham, il reduce di House of Cards Michael Kelly e Pilou Asbæk (l'odioso Euron Greyjoy del Trono di spade).

Outside The Wire sarà disponibile in streaming su Netflix dal 15 gennaio 2021, almeno in America, aspettiamo di conoscere la data italiana.