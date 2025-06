Outdoor Film Festival alla terza edizione: tra gli ospiti le star di Stranger Things e Teen Wolf, Noah Schnapp e Tyler Posey

News Cinema

Annunciato il programma completo della terza edizione del festival diretto da Giuliano Squitieri che si terrà dal 3 al 6 luglio a San Valentino Torio (SA).

Dal 3 al 6 luglio, il borgo di San Valentino Torio (SA) si trasforma nel cuore pulsante del cinema all’aperto con la terza edizione dell’Outdoor Film Festival, diretto da Giuliano Squitieri e promosso dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. Il claim dell’edizione 2025 è potente: un salto nel vuoto come simbolo del coraggio di cambiare, un invito a prendere parte attivamente al racconto del nostro tempo. Un messaggio che si riflette nel programma, nei volti degli ospiti, nei titoli selezionati e nell’immagine ufficiale del festival: una figura in volo tra due pareti di roccia, metafora di chi decide di agire.

Star internazionali e voci del presente

La lineup di ospiti è di tutto rispetto. Il 3 luglio apre le danze Sasha Pieterse, amata per il ruolo di Alison in Pretty Little Liars, affiancata da Cristiana Dell’Anna, Arturo Muselli e il regista Ludovico De Martino (Skam Italia, Mare Fuori). Il 4 luglio tocca a Tyler Posey (Teen Wolf) e alla comica Valeria Angione. La sera del 5 luglio sarà dominata da Noah Schnapp, star di Stranger Things, che incontrerà i fan. Con lui anche Fabian Wagner, leggendario direttore della fotografia (Game of Thrones, Sherlock), Sara Lazzaro, e giovani attori come Sebastiano Pigazzi e Luca Melucci. Chiusura il 6 luglio con Asa Butterfield (Sex Education, Hugo Cabret) e l'amatissima Beatrice Luzzi.

Proiezioni, incontri e competizione

Ogni giornata, a partire dalle ore 18, si accende con il red carpet su Viale Unità d’Italia, per poi proseguire tra masterclass, talk e proiezioni. Il cuore competitivo del festival vede in gara 4 lungometraggi e 6 cortometraggi, selezionati da due giurie specialistiche. Cedric Succivalli presiede quella dei lungometraggi, affiancato da Giorgia Farina, Mattia Cantone D’Amore e altri esperti. I corti sono valutati dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio insieme a Roberta Torre, Valentina De Amicis e altri nomi noti. A giudicare anche una giuria giovane, composta da ragazze e ragazzi tra i 17 e i 35 anni. Protagonisti delle opere in concorso saranno presenti, tra cui Nunzia Schiano ed Eleonora Gaggero.

Cultura pop, talento emergente e accesso libero

Con un format interamente gratuito e aperto a tutti, l’Outdoor Film Festival è molto più di una rassegna: è un’esperienza immersiva dove cinema, serialità e creatività giovanile si fondono. Il percorso “Dal foglio allo schermo”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, offre masterclass su sceneggiatura, produzione e distribuzione. Il festival è sostenuto da Comune di San Valentino Torio, Fondazione Banco di Napoli, Film Commission Campania, e tanti sponsor privati. Partner della terza edizione sono anche 3C LAB, Hotel Botanico San Lazzaro, San Giorgio Spa, e numerosi brand del territorio. Una vera festa del racconto contemporaneo, che guarda al futuro con il coraggio di chi sa saltare.