Our Friend: Dakota Johnson ha sei mesi di vita nel commovente trailer del film

Insieme a Casey Affleck e Jason Siegel Dakota Johnson è protagonista di Our Friend, film dolceamaro che celebra l'amicizia e l'amore.

L'impegnatissima Dakota Johnson, che vedremo nella serie Amazon Rodeo Queens e nel film di Olivia Wilde Don't Worry, Darling, è la protagonista femminile di un cancer movie di cui è appena stato diffuso il trailer. Interpretato anche da Jason Segel e Casey Affleck, Our Friend ha debuttato nel 2019 al Toronto Film Festival ed è rimasto congelato per un po’. Adesso la Gravitas Ventures e la Universal Pictures Home Entertainment hanno in programma di farlo uscire in alcune sale e on demand il 22 gennaio del 2021.

Our Friend, che mescola le lacrime alle risate, racconta di una coppia formata da Matthew e Nicole a cui viene rivelato che Nicole ha un tumore e che le restano sei mesi di vita. Ad aiutarli sarà l'amico di sempre Dane, che si trasferirà a casa dei due. La regia del film è di Gabriela Cowperthwaite, che ha diretto, fra gli altri, il documentario Blackfish, storia dell'orca assassina Tilikum del parco acquatico SeaWorld di Orlando.

Ecco la sinossi ufficiale di Our Friend seguita dal trailer del film:

Our Friend racconta la commovente e straordinaria storia vera della famiglia Teague - formata dal giornalista Matt (Casey Affleck), dalla sua vivace moglie Nicole (Dakota Johnson), e dalle loro giovani figlie - e di come le loro vite vengono sconvolte dalla straziante notizia che Nicole ha un cancro terminale. Mentre per Matt diventa troppo pesante prendersi cura della moglie e fare il genitore, il migliore amico della coppia Dane Faucheux (Jason Segel) si offre di andare a casa loro per dare una mano. Mentre Dane mette la propria vita in stand-by per stare con gli amici, l'impatto delle sua sua radicale decisione si rivela ben più forte e profondo di quanto nessuno avrebbe mai potuto immaginare.