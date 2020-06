Ötzi e il mistero del tempo: il film da vedere e commentare insieme giovedì 25 giugno con SimulWatch

News Cinema

Produzione italiana atipica che punta in alto, Ötzi e il mistero del tempo è un film fantasy per famiglie che immagina una storia fantastica sulla mummia di 5000 anni fa conservata nel Museo di Bolzano. Appuntamento su SimulWatch giovedì 25 giugno alle 16.

La visione condivisa di giovedì 25 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film fantasy italiano immaginato intorno alla celebre mummia del Similaun costudita dal Museo di Bolzano. Ötzi e il mistero del tempo è la storia di una amicizia fra tre ragazzini e l'uomo di 5000 anni fa che ritorna magicamente in vita.

Il film, diretto da Gabriele Pignotta, è interpretato da con Michael Smiley, Alessandra Mastronardi, Vinicio Marchioni, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin e Deirdre Mullins. L'appuntamento per vedere tutti insieme Ötzi e il mistero del tempo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 25 giugno alle 16.

Ötzi è una star, è il nostro più lontano antenato arrivato fino a noi dall'età del rame. Per creare una storia originale da costruirgli intorno, non poteva non essere un personaggio speciale. Imboccando la via del fantasy, gli autori immaginano che sia stato uno sciamano con tanto di discendenza. I tre bambini protagonisti sono ne sono affascinati, come qualunque visitatore del Museo, ma ne parlano come se fosse il loro supereroe preferito. La storia infatti va in quella direzione quando Ötzi risorge e ritorna in carne ed ossa, mostrandosi come un adorabile uomo dei ghiacci con poteri magici da usare all'occorrenza. Ötzi e il mistero del tempo è stato accolto con enorme entusiamo dai bambini del Giffoni Film Festival.



Ötzi e il mistero del tempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

