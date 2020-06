Ötzi e il mistero del tempo: arriva su RaiPlay il fantasy italiano per tutta la famiglia

News Cinema

In una conferenza stampa virtuale, il regista Gabriele Pignotta, la produttrice e ideatrice della storia Manuela Cacciamani e Vinicio Marchioni parlano del valore di Ötzi e il mistero del tempo ricordando il freddo e la magia del set in Alto Adige.

Schiacciato dall'affollamento di uscite cinematografiche nel novembre 2018, Ötzi e il mistero del tempo può finalmente raggiungere il pubblico che merita grazie al debutto sulla piattaforma RaiPlay dal 25 giugno. Si tratta di un film fantasy di produzione italiana diretto da Gabriele Pignotta con Michael Smiley, Alessandra Mastronardi, Vinicio Marchioni, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin e Deirdre Mullins. Il film su osannato dai giovani spettatori del Giffoni Film Festival e si candida come il family movie ideale da mettere in play dal divano di casa. Ötzi e il mistero del tempo fa parte del progetto "La Rai con il cinema italiano" che consiste in un ciclo di otto film co-prodotti da Rai Cinema in esclusiva su RaiPlay.

"Il film guarda al cinema per famiglie degli anni 80, lontano dalla tecnologia che con protagonisti ragazzini senza cellulari né social, proponeva luoghi fiabeschi, puri, dominati dalla fantasia" racconta il regista Gabriele Pignotta nel corso della conferenza virtuale. Ötzi e il mistero del tempo racconta la storia dell'amicizia fra tre ragazzi e la famosa mummia di Similaun. Quando uno di loro, Kip, si reca al museo per l'ultima volta prima di partire, accade qualcosa di magico. Ötzi si risveglia e si rigenera. In incognito Ötzi scopre il ventunesimo secolo, mentre Kip apprende da lui i segreti dell’età del rame. Ciò che aspetta il ragazzino è la scoperta che il tempo, che credeva tiranno, può essere un magico e sconvolgente alleato.

Ötzi e il mistero del tempo: dove nasce l'idea del film

L'idea nasce dalla produttrice Manuela Cacciamani quando, in visita al Museo di Bolzano qualche anno fa, immaginò quale storia per il cinema potesse avere quella mummia famosa in tutto il mondo. "Ho pensato a una storia che avesse un messaggio di valori forti che potessero anche valorizzare il patrimonio italiano", in termini paesaggistici e archeologici. Con la sua Onemore Pictures insieme a Rai Cinema, la produttrice ha messo in cantiere un prodotto unico per l'industria cinematografica italiano, immaginandolo fin da subito come un'opera di interesse internazionale. "Dopo varie soluzione abbiamo pensato di proporre la regia a Gabriele Pignotta" spiega la Cacciamani, "perché pensavamo che la sua parte comedy con la capacità di tirar fuori i sentimenti da una storia, fosse nelle sue corde". Per Pignotta infatti è stata "una di quelle proposte che non ti aspetti. Spesso sono i registi che vanno dai produttori a proporre i film, io sono entrato in un progetto che era già avviato da Manuela, che conoscevo per la passionalità e la follia. Mi ha chiesto se mi andava di buttarmi senza paracaute e io ho detto sì. Sono proposte di pancia e devi rispondere con la pancia".

Ötzi e il mistero del tempo: un film fantasy italiano che ha sedotto Vinicio Marchioni

Allo stesso modo è entrato nel cast Vinicio Marchioni. "Sto per fare una follia, vuoi farla insieme a me? Mi ha detto Gabriele" racconta l'attore, anche lui connesso per l'incontro online. "Mi affascinava l'idea di fare un film che potessi vedere con i miei figli, cosa che non mi capita spesso. Avevo già fatto un paio di progetti con Manuela, una donna che non si ferma davanti a niente e che dei progetto che porta avanti cura ogni minimo dettaglio". Ad aver sedotto Marchioni sono state le caratteristiche fuori dagli schemi del film, dal fatto che fosse un ambizioso fantasy italiano all'idea di recitare in lingua inglese. Per gli attori il set ha anche rappresentano una prima volta per gli effetti digitali, l'allestimento delle scene in funzione di ciò che sarebbe apparso soltanto settimane più tardi in post-produzione. "Poi funzionerà? Ci siamo chiesti spesso e ci siamo resi conto di quanto non fossimo abitutati a questo cinema fantastico", riflette l'attore anche a proposito del suo ruolo di professionista che si mette al servizio di un'idea. "Sono stato contentissimo di partecipare a un progetto di così alto livello".

Ötzi e il mistero del tempo: le riprese in Alto Adige

Girare in alta montagna non è semplice. Con il supporto dell'IDM Film Commission dell'Alto Adige le difficoltà logistiche sono state superate, ma l'impegno collettivo di cast e troupe è stato fondamentale per resistere all'imprevedibilità del tempo atmosferico. "È stato un flusso di emozioni continuo, c'era tensione per il meteo, per portare a termine le riprese" ricorda Pignotta. "Durante la scena finale faceva un freddo incredibile, c'era un vento forte e io ho visto degli eroi sul set. È stato bellissimo da questo punto di vista e questo veniva percepito dai giovani attori che non si sono mai lamentati, hanno dato il loro contributo senza mai dire ho fame o sono stanco".