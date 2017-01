Oscar Nomination 2017: diretta TV e Streaming online in Italia, come seguire l'annuncio

Martedì 24 gennaio, a partire dalle 14.15 ora italiana, saranno annunciati in diretta da Los Angeles i candidati ai Premi Oscar 2017 la cui cerimonia di assegnazione è prevista per domenica 26 febbraio.



Ecco come fare per seguire la diretta in TV o in Streaming Online dell'annuncio delle nomination agli Oscar 2017



Il live streaming inizerà alle 5.18 del mattino di Los Angeles, ovvero le 14.18 ora italiana, e potrete seguirlo in diretta qui sotto dal canale youtube ufficiale degli Oscar:

In TV, potrete seguire l'annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards in diretta su Sky Cinema Uno HD, a partire dalle 14.15.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2017 andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, domenica 26 febbraio 2017 dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD, il canale dedicato ai film premiati con l'ambita statuetta che si accenderà sul canale 304 da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo, tutto in alta definizione e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.

Oltre 60 titoli sul canale, tra cui la prima visione del miglior film 2016, IL CASO SPOTLIGHT (lunedì 20 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Oscar HD) e numerosi altri film cult pluripremiati che hanno segnato la storia del cinema: da PEARL HARBOR, TITANIC e A BEAUTIFUL MIND, passando per FARGO, IL DISCORSO DEL RE e il capolavoro d’animazione INSIDE OUT, fino ai più recenti LA GRANDE BELLEZZA, IL PONTE DELLE SPIE e REVENANT - REDIVIVO, valso la prima statuetta a Leonardo Di Caprio.

OSCAR 2017 NOMINATION - LE NOSTRE PREVISIONI:

Miglior film

Miglior regia

Migliore attrice protagonista

Migliore attore protagonista

Migliore attrice non protagonista

Migliore attore non protagonista