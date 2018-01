Oscar: L'Academy cambia le regole per l'edizione 2019

Come è noto, da un po' di tempo l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta cercando di dare regole più severe per quanto riguarda le candidature degli Oscar, dopo aver cambiato l'annuncio delle stesse e la modalità di consegna delle buste dei vincitori, per evitare il ripetersi di infelici infortuni. Stavolta i cambiamenti riguardano la promozione "diretta" dei film. Dopo il 4 marzo, i registi e i distributori non potranno più inviare fisicamente screener, inviti per proiezioni, sceneggiature, cd di colonne sonore e altro materiale pubblicitario ai membri dell'Academy, ma tutto passerà direttamente dall'associazione. In questo l'Academy segue semplicemente le regole già applicate da altre organizzazioni, come la Screen Actors Guild, la Directors Guild e la Television Academy.

Questo, oltre a evitare che i votanti vengano inondati di materiale non richiesto, serve anche a mettere un freno alla cattiva abitudine dei consulenti per gli Oscar che vendevano le liste dei destinatari agli Studios, con la tacita complicità dell'Academy. Da questa decisione però restano esclusi al momenti gli eventi locali, dedicati ai destinatari di una determinata città, e le categorie di miglior film straniero e miglior documentario.

C'è ancora molto da mettere a punto, insomma, in questa nuova strategia, ed è anche previsto l'invio di un questionario con cui l'Academy chiederà ai suoi membri se desiderano ricevere tutto questo materiale e avere le caselle di posta inondate dalle comunicazioni in merito. In caso di richiesta specifica, gli Studios e i consulenti potranno inviare materiale. A noi estranei, che pagheremmo (si fa per dire) per avere tutto quello che viene mandato più o meno gratuitamente a loro, può sembrare strano, ma in piena stagione dei premi questo bombardamento può diventare una vera seccatura e qualche limite, probabilmente, va messo.