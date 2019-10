Oscar Isaac sarà diretto da Paul Schrader in The Card Counter

News Cinema

Il film parlerà di gioco d'azzardo e fantasmi che riaffiorano dal passato.

Il grande Paul Schrader ha scelto Oscar Isaac come protagonista del suo nuovo film intitolato The Card Counter, le cui riprese cominceranno il prossimo anno. Al centro della storia William Tell, giocatore d’azzardo che ha un passato come militare. La sua esistenza fatta di vita spartana e serate dentro i casinò viene stravolta quando il giovane Cirk tenta di coinvolgerlo nel suo piano per vendicarsi di un colonnello. Tell cerca di dissuadere il ragazzo dal suo piano portandolo con sé in giro per i tavoli da gioco d’America. Ma durante il loro viaggio ecco che i fantasmi del passato di William riaffiorano, e rimanere lontano dal desiderio di vendetta è troppo difficile. Anche perché quel colonnello è uno che Tell conosce bene…

La sceneggiatura di The Card Counter è stata scritta ovviamente dallo stesso Schrader, il quale ha recentemente ottenuto la sua prima candidatura all’Oscar per lo script del precedente, magnifico First Reformed che vedeva protagonista Ethan Hawke. E dire che di script leggendari Schrader ne ha scritti, soprattutto per Martin Scorsese: Taxi Driver, Toro scatenato, L’ultima tentazione di Cristo e last but not least Al di là della vita. Difficile pensare che nessuno di questi copioni non fosse almeno da nomination…E che dire di altri film che Schrader ha diretto come American Gigolo, Il bacio della pantera, Affliction o Lo spacciatore?

Il prossimo Natale vedremo oscar Isaac in Star Wars: L’ascesa di Skywalker diretto da J.J.Abrams. L’attore ha anche finito di girare Big Gold Brick, commedia dolceamara diretta dall’esordiente Brian Petsos. Per il futuro invece c’è anche l’attesissimo dittico di Dune realizzato da Denis Villeneuve. Tra i migliori film della carriera di Oscar Isaac vogliamo ricordare Drive di Nicolas Winding Refn, A proposito di Davis dei fratelli Coen, 1981: indagine a New York di J.C. Chandor ed Ex Machina di Alex Garland.