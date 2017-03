Oscar Isaac e Christian Bale in fuga dal genocidio armeno nel trailer di The Promise

The Promise è il nuovo film del regista di Hotel Rwanda, Terry George. Interpreti principali ne sono due splendidi attori come Christian Bale e Oscar Isaac, assieme alla meno nota attrice canadese Charlotte Le Bon. La frase di lancio del film è: "Gli imperi cadono, l'amore sopravvive": siamo dunque in pieno territorio dramma storico, melò e romanticismo, con Bale e Isaac innamorati della stessa donna che si ritrovano durante la prima guerra mondiale nell'Impero Ottomano squassato dalla guerra.

Bale è un giornalista dell'American Associated Press mentre Isaac è uno studente di medicina armeno la cui vita è in pericolo per il genocidio del suo popolo. Con Bale c'è la sua ragazza armena, che lo ha accompagnato da Parigi in zona di guerra. Al loro incontro con Isaac, nasce un triangolo amoroso, ma i sentimenti vengono travolti dall'orrore che li circonda.

Nel cast ci sono anche il grande caratterista James Cromwell e Jean Reno. Questo è il nuovo trailer del film che esce in America il 21 aprile e di cui non conosciamo ancora la data di uscita italiana.