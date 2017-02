Oscar Bait: Seth Meyers nello spassoso video sui luoghi comuni che piacciono tanto all'Academy

Quante volte abbiamo scherzato sul fatto che i film più drammatici, impegnati, pieni di pathos e con ovvi luoghi comuni hanno più chance degli altri di vincere gli Oscar! Ci sono ingredienti che sembrano da soli assicurare almeno una candidatura (e ce ne sono esempi anche quest'anno).

Ad esempio: una tragedia di cui il protagonista si porta dietro - giustamente - il senso di colpa (e c'è sempre qualcuno che gli dice "non è colpa tua"), il razzismo, l'omosessualità, la malattia, i bambini, il pianto a dirotto, le lingue straniere e così via. Ovviamente non si parla in generale, visto che ci sono anche temi importanti, ma la satira colpisce il modo con cui questi argomenti vengono usati con furbizia e consapevolezza per strappare l'adesione degli spettatori, oltre naturalmente alla predisposizione "naturale" dei giurati dell'Academy ad apprezzarli.

Seth Meyers, simpaticissimo attore e conduttore di un suo Late Show, ce li condensa in un video intitolato Oscar Bait, ovvero esca per gli Oscar. Anche chi non capisce l'inglese sicuramente sarà in grado di comprendere i riferimenti e di divertirsi di fronte alle riconoscibilissime situazioni che il comico ci presenta.