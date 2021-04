Oscar 2021: Tutti i Vincitori

News Cinema

Sono stati consegnati questa notte i Premi Oscar 2021. Trionfatore della serata è stato, come da copione, Nomadland, che ha portato a casa una storica tripletta come miglior film, miglior regista e miglior attrice protagonista. Ecco i vincitori nell'elenco completo dei premiati in questa 93esima edizione degli Academy Awards.

Finalmente conosciamo tutti i vincitori dei Premi Oscar 2021. A poco meno di un mese dall'annuncio ufficiale dei candidati nelle 23 categorie degli Oscar, e dopo settimane di pronostici e previsioni sui possibili vincitori, l'Academy ha reso il suo verdetto.

Trionfatore della serata degli Oscar 2021 è stato, come da copione, Nomadland di Chloé Zhao, che ha portato a casa una storica tripletta come miglior film, miglior regista (Zhao è la seconda donna della storia a vincere il premio dopo Kathryn Bigelow) e miglior attrice protagonista (Frances McDormand). Primo Oscar per Anthony Hopkins nel contesto di premi ben più che attenti alla questione dell'inclusività, con anche il primo Oscar mai andato a un'attrice asiatica, la Yuh-Jung Youn di Minari.

Emeral Fennell premiata per la sceneggiatura di Una donna promettente, mentre per Mank (e Sound of Metal) solo riconoscimenti tecnici. Unica, parziale sorpresa, l'Oscar per il miglior documentario andato a Il mio amico in fondo al mare. Italia a bocca asciutta: niente premi per Pinocchio e Laura Pausini.

Tutti i vincitori degli Oscar 2021

Oscar Miglior Film

Vincitore: Nomadland

Oscar Miglior Regia

Vincitrice: Chloé Zhao - Nomadland

Oscar Migliore Attrice protagonista

Vincitrice: Frances McDormand per Nomadland

Oscar Migliore Attore protagonista

Vincitore: Anthony Hopkins per The Father

Oscar Migliore Attore non protagonista

Vincitore: Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Oscar Migliore Attrice non protagonista

Vincitrice: Yuh-Jung Youn per Minari

Oscar Migliore Sceneggiatura originale

Vincitore: Una donna promettente - Emerald Fennell

Judas and The Black Messiah

Minari

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Oscar Migliore Sceneggiatura non originale

Vincitore: The Father - Christopher Hampton e Florian Zeller

Borat - Seguito di film cinema

Nomadland

One night in Miami

La Tigre Bianca

Oscar Migliore Film Internazionale

Vincitore: Un altro giro (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)

Oscar Migliore Film d'animazione

Vincitore: Soul

Oscar Migliore Montaggio

Vincitore: Sound of Metal - Mikkel E. G. Nielsen

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Il processo ai Chicago 7

Oscar Migliore Scenografia

Vincitore: Mank - Donald Graham Burt e Jan Pascale

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Notizie dal mondo

Tenet

Oscar Migliore Fotografia

Vincitore: Mank - Erik Messerschmidt

Judas and the Black Messiah

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Oscar Migliori Costumi

Vincitore: Ma Rainey's Black Bottom - Ann Roth

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

Oscar Miglior Trucco e acconciature

Vincitore: Ma Rainey's Black Bottom - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson

Emma

Elegia Americana

Mank

Pinocchio

Oscar Migliori Effetti visivi

Vincitore: Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher

Oscar Miglior sonoro

Vinitore: Sound of Metal - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Oscar Miglior Colonna sonora originale

Vincitore: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Oscar Miglior Canzone Originale

Vincitore: "Fight for Your" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga

"Io sì (Seen)" - La vita davanti a sé

"Speak Now" - One Night in Miami

Oscar Miglior Documentario

Vincitore: Il mio amico in fondo al mare - My Octopus Teacher

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

Time

Oscar Miglior Cortometraggio documentario

Vincitore: Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Oscar Miglior Cortometraggio

Vincitore: Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

Oscar Miglior cortometraggio d'animazione

Vincitore: If Anything Happens I Love You