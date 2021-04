Oscar 2021: Tutti i Candidati, la Cerimonia di Premiazione e come vederla in Diretta TV

News Cinema

Prepariamoci alla Notte degli Oscar 2021: ecco come e dove vedere la cerimonia di premiazione in diretta TV in Italia (anche in chiaro su TV8) ed ecco chi sono tutti candidati nominati quest'anno all'Oscar.

La Notte degli Oscar 2021 è arrivata. Alle 5 del pomeriggio ora di Los Angeles (in Italia saranno le 2 nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile) inizierà la cerimonia di premiazione vera a propria. Si tratterà della prima, e speriamo ultima, premiazione degli Oscar in tempo di pandemia. Quella dell'anno scorso, si era infatti svolta nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, anticipando di poche settimane l'arrivo del Coronavirus nei paesi occidentali. Per ovvie ragioni, l'evento cinematografico più atteso dell'anno avrà uno svolgimento diverso rispetto alle decine di edizioni che lo hanno preceduto. Nonostante tutto, gli organizzatori delle serata hanno assicurato che faranno di tutto per privilegiare la consegna dei premi in presenza, limitando al massimo i collegamenti in streaming.

Per quanto riguarda il luogo della Cerimonia, quest'anno, al tradizionale palco del Dolby Theather, nel cuore di Hollywood, si aggiunge la grande e suggestiva hall della Union Station, la principale stazione ferroviaria di Los Angeles, e location oltreoceano, soprattutto in Francia e nel Regno Unito, per gli artisti candidati che non potranno recarsi in California.

E per quello che riguardo il più celebre dei red carpet, di solito un vero e proprio show per conto suo? Ovviamente ci sarà, ma ridimensionato e con tutte le precauzioni del caso.



A tutto questo potremmo assistere con la cerimonia degli Oscar in Diretta TV anche in Italia (i dettagli più sotto)

Intanto, fate i vostri pronostici, scegliete i vostri vincitori agli Oscar 2021, sfidate i vostri amici appassionati di cinema indovinando i trionfatori della Notte degli Oscar. Più sotto trovate l'elenco di tutti i candidati nominati nelle 23 categorie degli Academy Awards - quest'anno sono una in meno, rispetto alle solite 24, in quanto le due categorie "miglior montaggio sonoro" (best sound editing) e "miglior missaggio sonoro" (best sound mixing) sono state raggruppate nell'unica categoria "miglior sonoro" (best sound).

La Notte degli Oscar 2021: Le Star

Come è già successo nelle recenti scorse edizioni, anche questa 93esima edizione degli Academy Awards è orfana di un unico presentatore ufficiale. In compenso, saranno tante le star che animeranno la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 e consegneranno l'ambita statuetta dorata ai vincitori nelle varie categorie. Ecco quali sono le celebrità annunciate nelle scorse settimane dai produttori dallo show, Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins, che parteciperanno attivamente alla serata di premiazione, tra loro anche alcuni candidati di quest'anno e vincitori di scorse edizione degli Oscar: Riz Ahmed, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Viola Davis, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Steven Yeun, Renée Zellweger e Zendaya.

Come vedere gli Oscar in TV in Italia anche in chiaro su TV8

Anche quest'anno gli appassionati di cinema italiani potranno assistere alla diretta TV della Cerimonia di Premiazione degli Oscar. Per i meno nottambuli ci sarà anche la possibilità di rivedere la Notte degli Oscar 2021 in replica integrale il giorno successivo.

A trasmettere in diretta la Premiazione degli Oscar 2021 in Italia a partire dalle 00.15, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, sarà nuovamente Sky, sui suoi canali Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky), Sky Uno e sul digitale terrestre in chiaro su TV8.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Ospiti l’attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l'attore Lillo e il giornalista esperto di moda Ildo Damiano.



La Notte degli Oscar 2021 avrà due repliche: quella integrale in onda lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12.15 del mattino, è un best of "Il meglio della Notte degli Oscar 2021" in onda sempre lunedì dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Oscar 2021: Tutte le Nomination

Miglior Film

Miglior Regia

Migliore Attrice protagonista

Migliore Attore protagonista

Migliore Attore non protagonista

Migliore Attrice non protagonista

Migliore Sceneggiatura originale

Judas and The Black Messiah

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Migliore Sceneggiatura non originale

Borat - Seguito di film cinema

The Father

Nomadland

One night in Miami

La Tigre Bianca

Migliore Film Internazionale

Un altro giro (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)

Migliore Film d'animazione

Migliore Montaggio

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Migliore Scenografia

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Notizie dal mondo

Tenet

Migliore Fotografia

Judas and the Black Messiah

Mank

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Migliori Costumi

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Miglior Trucco e acconciature

Emma

Elegia Americana

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

Migliori Effetti visivi

Miglior sonoro

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Sound of Metal

Miglior Colonna sonora originale

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Soul

Miglior Canzone Originale

"Fight for Your" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga

"Io sì (Seen)" - La vita davanti a sé

"Speak Now" - One Night in Miami

Miglior Documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Miglior Cortometraggio documentario

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Miglior Cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior cortometraggio d'animazione