Oscar 2021: rimandata la prossima edizione?

News Cinema

Fonti anonime ma numerose ritengono che la cerimonia di premiazione, prevista per il 28 febbraio prossimo, verrà posticipata.

La prossima edizione degli Oscar è prevista per il 28 febbraio 2021, ma qualcuno sostiene che l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences stia prendendo in considerazione l'ipotesi di posticiparla. La notizia arriva da Variety, che scrive che le fonti sono diverse, ma che al momento preferiscono restare anonime. Eppure una persona ha dichiarato alla celebre testata: "E’ probabile che gli Oscar verranno spostati".

Nel mese di aprile, quando era stato deciso, per via del Coronavirus, che avrebbero potuto concorrere ai premi anche i film usciti on demand ma per cui era stata prevista la sala, il presidente dell'Academy David Rubin aveva detto proprio a Variety che era troppo presto per valutare se spostare in là o meno la "notte delle stelle". "E' impossibile sapere quale sarà lo scenario" - aveva spiegato. "Sappiamo che vogliamo celebrare i film ma non possiamo dire esattamente in che modo lo faremo".

Fra le nuove regole stabilite circa un mese fa c'era anche quella che un film in lizza per la statuetta dorata avrebbe potuto essere mostrato (per un minimo di 7 giorni) non solo nei cinema Los Angeles, come vuole l'antico regolamento, ma anche nelle sale di New York, Chicago, Miami e nella San Francisco Bay Area. Alcuni ritengono che, se anche la data della premiazione rimanesse il 28 febbraio, potrebbero essere ammessi alla competizione anche film usciti a inizio 2021. Attendiamo aggiornamenti che, naturalmente, non mancheremo di fornirvi.