Oscar 2021: oggi dalle 14.19 l'annuncio delle candidature in diretta streaming

Lunedì 15 marzo dalle 14.19 Nick Jonas e Priyanka Chopra, marito e moglie, annunceranno le nomination del 93esimi Academy Awards, che verranno assegnati il 25 aprile.

Ci siamo: anche quest'anno così drammatico, in cui pochissimi film per forza di cose sono usciti al cinema, verranno annunciate le candidature ai premi più importanti, gli Academy Awards, ovvero gli Oscar, giunti alla 93esima edizione. Per assistere all'annuncio, che verrà fatto dalla coppia formata da Nick Jonas e Priyanka Chopra, basterà collegarsi oggi 15 marzo dalle 14.19 sul canale youtube degli Oscar o su uno dei loro social.

La presentazione dei candidati sarà in due parti: nella prima, alle 14.19, verranno annunciate le nomination per attore non protagonista, attrice non protagonista, costumi, musica, cortometraggio animato, cortometraggio live action, sonoro, sceneggiatura non originale, sceneggiatura originale.

Dopo una breve pausa si riprenderà alle 14.31 con l'annuncio delle candidature per attore, attrice, film d'animazione, fotografia, regia, lungometraggio documentario, cortometraggio documentario, montaggio, film internazionale, make up e acconciature, canzone originale, film, scenografia, effetti speciali.

I premi verranno poi assegnati il prossimo 25 aprile in parte dal vivo e in collegamento da vari luoghi, tra cui il Dolby Theater di Los Angeles.