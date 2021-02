Oscar 2021: Notturno ancora in gara come documentario, ma non per il film internazionale

News Cinema

Il film di Gianfranco Rosi è rientrato nella shortlist degli oscar per il documentario, ma è stato eliminato dalla corsa al miglior film internazionale.

L’Academy ha diffuso l’elenco delle shortlist per nove categorie dell’Oscar 2021. Una prima selezione che ha coinvolto per la prima volta molte statuette, e ha decretato l’eliminazione dalla corsa per il miglior film internazionale del film selezionato dal’Italia, Notturno di Gianfranco Rosi, ancora in lizza però per il documentario. Fra i 15 titoli ancora in lizza per l’ex categoria film in lingua straniera, su 93 partecipanti, c’è anche un regista italiano, l’esordiente Filippo Meneghetti che rappresenta la Francia con Due.

Sia nel documentario che nel film internazionale non si registrano grandi sorprese o esclusioni inattese, come accaduto spesso in passato. Notturno, secondo gli analisti americani, non rientrava fra i favoriti. Le altre categorie coinvolte dalla preselezione sono state canzone originale, colonna sonora, in entrambe è ancora in lizza Thomas Newman per il film italiano La vita davanti a sé, trucco e parrucco, con Pinocchio di Garrone in shortlist, effetti visivi, corto documentario e corto d’animazione.

Ora inizia la fase di selezione che porterà all'annuncio,il 15 marzo, delle nominatin agli Oscar 2021, in attesa della serata di premiazine che quest'anno si terrà più in avanti nel corso dell'anno, per l'esattezza il 25 aprile.