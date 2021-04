Oscar 2021: le immagini dell’esibizione di Laura Pausini

News Cinema

Candidata come miglior canzone per Io si, dal film The Life Ahead di Edoardo Ponti, con Sofia Loren, Laura Pausini si è esibita durante la notte degli Oscar 2021. Ecco le immagini dell'esibizione e della sua sfilata sul red carpet

Un'esibizione dal vivo ha emozionato gli spettatori italiani, e di tutto il mondo, nel corso della notte degli Oscar appena conclusa. Vi mostriamo le immagini della performance di una delle nostre cantanti più amata anche all’estero, Laura Pausini, che ha cantato la canzone nominata per la statuetta, anche se poi non vincitrice, Io si, dal film The Life Ahead di Edoardo Ponti, con protagonista Sophia Loren.

La cantante romagnola, vincitrice poche settimane fa del Golden Globe, ha proposto la canzone, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi, direttamente dalla splendida terrazza con vista sulle colline di Los Angeles dell'Academy Museum del Dolby Theater, in occasione della notte più glamour dell’anno, anche in quest’anno di pandemia. Per l’occasione Laura Pausini accompagnata al piano da Diane Warren, indossa uno smoking dorato disegnato da Pierpaolo Piccioli, Maison Valentino, esclusivamente per lei.