Oscar 2021: l'omaggio di Laura Dern alla magia di Giulietta Masina in La Strada di Federico Fellini

News Cinema

Chiamata a presentare l'Oscar per il miglior film in lingua straniera, Laura Dern ha ricordato la forza dell'interpretazione di Giulietta Masina nel capolavoro di Federico Fellini La Strada.

Chiamata a presentare il premio Oscar per il miglior film internazionale, chiamato in precedenza film straniero o in lingua straniera, Laura Dern ha ricordato sul palco quando sua madre, l'attrice Diane Ladd, la portò a vedere uno dei suoi film preferiti: La strada di Federico Fellini. Uscito al cinema in Italia nel 1954, il poetico e struggente film del maestro romagnolo fu il primo titolo a ricevere la prestigiosa statuetta dell'Academy nella categoria dei film stranieri, istituita nel 1957. Anthony Quinn e Giulietta Masina erano i protagonisti, indimenticabili nei personaggi del girovago e animalesco Zampanò e della tenera e pura Gelsomina.

Laura Dern ricorda così il film:

Mia madre voleva che vedessi uno dei suoi film preferiti, La strada di Fellini. Ero un po' troppo piccola per leggere i sottotitoli, ma mia madre è un'attrice e voleva che vedessi una delle migliori interpretazioni di Giulietta Masina. La sua performance e quel film erano colmi di magia, di dolore e di verità e non furono le parole, ma la lingua propria del cinema a trasformarmi per sempre.

Leggi anche Oscar 2021: Tutti i Vincitori

Laura Dern, vincitrice dell'Oscar l'anno scorso per Storia di un matrimonio, ha poi annunciato i titoli candidati a miglior film internazionale. A conquistare la statuetta è stato il regista danese Thomas Vinterberg per il film Un altro giro. Qui sotto il trailer della versione rimasterizzata de La strada.