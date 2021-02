Oscar 2021: L'Academy svela i primi dettagli sulla cerimonia di premiazione

News Cinema

Un portavoce dell'Academy spiega come si svolgerà la serata dedicata ai più importanti premi cinematografici del mondo, soffermandosi in particolare sul luogo dell'evento.

In molti si chiedono come sarà in questo 2021 la Cerimonia degli Oscar, che lo scorso anno ha preceduto davvero di poco l'arrivo del Coronavirus nei paesi occidentali. Ebbene, vista l'emergenza sanitaria, lo show, previsto per il prossimo 25 aprile, non potrà essere quello degli altri anni, ma l'Academy garantisce che sarà ugualmente live, o, come si dice oggi, in presenza. Fa sapere inoltre che non si svolgerà in un unico posto, il consueto Dolby Theatre, ma in diverse location.

Ecco la dichiarazione ufficiale di un portavoce dell'Academy: "In quest’anno così particolare che ha chiesto così tanto a così tante persone, l'Academy è determinata a presentare gli Oscar in maniera assolutamente unica, dando la priorità alla salute pubblica e alla sicurezza di tutti coloro che parteciperanno. Per dare vita allo show dal vivo che il nostro pubblico che viene da ogni parte del pubblico desidera vedere, rispettando nello stesso tempo le regole imposte dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa live da diverse location, compreso lo storico Dolby Theatre. Non vediamo l'ora di fornirvi presto altri dettagli".

Cosa significano esattamente queste parole? Nel mese di settembre, la cerimonia degli Emmy Awards ha avuto per così dire una formula mista, con Jimmy Kimmel che presentava dal vivo e le performance canore eseguite in presenza, e i candidati che seguivano l'evento via zoom. Poi ci sono i Golden Globe, con Tina Fey che presenterà dalla Rainbow Room di New York and Amy Poehler dal consueto Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

Insomma le ipotesi sono diverse, a cominciare dalle speculazioni su un eventuale sparuto pubblico, e al momento i produttori dello show - che sono Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins - non si sbottonano e non rivelano assolutamente il nome della persona che presenterà la cerimonia di premiazione, che poi è l'evento più seguito dai telespettatori USA dopo il Super Bowl. Tocca quindi aspettare. Scopriremo senz'altro qualcosa in più a ridosso del 15 marzo, giorno in cui verranno rese note le candidature e in cui incroceremo le dita per Gianfranco Rosi (Notturno) e per Filippo Meneghetti (Due).

