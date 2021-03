Oscar 2021: l'Academy in cerca di location tra Parigi e Londra

News Cinema

La cerimonia degli Oscar quest'anno è più complicata del previsto. A meno di un mese dal 25 aprile, gli organizzatori stanno ancora cercando il modo di far partecipare anche gli ospiti europei, bloccati dalle restrizioni della pandemia.

Inutile girarci intorno: per gli organizzatori dell'Academy quest'anno la cerimonia dei 93esimi Oscar, in piena pandemia, è un vero incubo. Mentre in alcuni Paesi, tra cui gli stessi Stati Uniti, la vaccinazione ha preso a marciare a ritmo spedito, sono ancora troppi quelli in cui procede a rilento e dunque con conseguenti problemi di spostamento per candidati e ospiti. Inizialmente, se ricordate, si era parlato di un'esclusione dei collegamenti zoom, così asettici e poco "ufficiali", ma questa decisione ha immediatamente messo in allarme chi ha difficoltà a presenziare dal vivo.

Il problema principale è proprio l'Europa, visto che diversi candidati provengono da lì o sono magari impegnati in film girati sul posto. In passato, anche chi girava film all'estero aveva il permesso di prendersi un po' di giorni per volare a Los Angeles per la cerimonia, ma ovviamente oggi, con la quarantena richiesta per chi proviene da altri paesi, questo allungherebbe troppo queste "licenze". Alcuni candidati poi hanno problemi ad ottenere il visto per viaggiare al di fuori dai propri confini. Tra questi Variety indica Gary Oldman (Mank), Laura Pausini (canzone), Emerald Fennell e Carey Mulligan (Una donna promettente).

La novità è dunque che gli organizzatori degli Oscar, come comunicato durante una serie di conference call, hanno detto che stanno cercando degli "hub internazionali", almeno a Londra e Parigi, dove i candidati possano recarsi per accettare il premio in caso di vittoria. Hanno anche fatto parlare il loro consulente Covid, la dottoressa Erin Bromage, che ha anche detto che la quarantena di ingresso negli Stati Uniti può essere abbreviata nel caso il soggetto sia stato vaccinato, si trovi su un set molto controllato o abbia viaggiato in business o prima classe. Steven Soderbergh ha anche detto che i candidati che non possono permettersi di pagare per la quarantena saranno aiutati "da partner dello show con cui abbiamo rapporti, linee aeree e hotel".

Il regista, che è membro del comitato organizzatore della cerimonia, l'ha descritta come un cocktail party in cui un gruppo di candidati viene portato dentro e fuori dall'area del palco, a riotazione, come ipotizzato già ieri. A quanto sembra siamo in pieno work in progress e vedremo strada facendo cosa e quanto cambierà in quella che si preannuncia come un'edizione dell'Oscar davvero unica nella storia.