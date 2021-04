Oscar 2021: In Memoriam ricorda (quasi) tutte le star che abbiamo perso

News Cinema

Anche quest'anno gli Oscar hanno reso un commovente omaggio alle star che ci hanno lasciato, nel video In Memoriam. Come al solito ci sono svariate dimenticanze.

Ogni anno il momento più commovente della cerimonia degli Oscar è il frammento cosiddetto In Memoriam, che ricorda i divi e le personalità del mondo dello spettacolo, in tutti i settori, scomparsi nell'anno precedente. E anche quest'anno non è andata tanto bene, a giudicare dai commenti degli spettatori. Angela Bassett ha ricordato, prima di lanciare il montaggio fotografico, i 3 milioni di persone scomparse nel mondo per la pandemia e tutte le vittime di odio, razzismo, povertà e guerre.

Le critiche al montato sono state tantissime, a partire dal brano scelto, "As" di Stevie Wonder, ritenuto troppo allegro, all'eccessiva velocità di alcune immagini e alla maggiore attenzione che si sarebbe dovuta dare a una star come Olivia De Havilland, rispetto ad altri.

E poi ci sono le dimenticanze, tantissime, alcune - ma non tutte - rettificate da un montaggio successivo. Tra quelle notate (ma sono sicuramente di più): Jessica Walter, Tanya Roberts, James Lipton, David Prowse, Adam Schlesinger, Naya Rivera, Kenny Rogers, Anne Beatts, John Saxon, Jeremy Bulloch e Larry King, a cui noi aggiungeremmo almeno Gigi Proietti, noto anche in America per aver interpretato assieme a Vittorio Gassman Un matrimonio di Robert Altman.

Per fortuna sono presenti Ennio Morricone, Peppino Rotunno e il produttore Alberto Grimaldi, ma ci chiediamo come sia possibile ogni anno dimenticare qualcuno, anche se il 2020/21 è stato, finora, più luttuoso del solito.