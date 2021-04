Oscar 2021: il primo trailer di West Side Story di Steven Spielberg

News Cinema

Nel corso della cerimonia di premiazione degli Oscar 2021, abbiamo avuto modo di assaggiare il remake di West Side Story nel primo trailer.

La cerimonia dei 93esimi Premi Oscar ci ha servito il primo assaggio del remake di uno dei più celebri musical cinematografici della storia del cinema. Il trailer di West Side Story ci mostra una quella che sembra essere una fedele rivisitazione delle atmosfere dell'originale da parte del maestro Steven Spielberg. La storia è naturalmente sempre quella del tormentato amore tra i due giovani Tony e Maria, interpretati da Ansel Elgort e Rachel Zegler, che sfortunatamente sono legati a due bande rivali in guerra tra loro nella New York degli anni 60. Diretto da Robert Wise, il West Side Story del 1961 vinse la bellezza di 10 premi Oscar.

Leggi anche Oscar 2021: Tutti i Vincitori

Atmosfere a parte, sembra che la storia del remake di Steven Spielberg seguirà maggiormente la versione andata in scena a Broadway rispetto all'adattamento del film. Del cast fanno parte anche Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll e Brian d'Arcy James, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Tony Kushner, già autore per Spielberg di Lincoln e Munich. in questo primo trailer, le immagini sono accompagnate dal brano Somewhere qui cantato da Rita Moreno che nel film originale interpretava il ruolo di Anita. L'attrice avrà un ruolo secondario anche in questa nuova versione.

Qui sotto il primo teaser trailer di West Side Story, prodotto dalla 20th Century Studios (ex Fox) e distribuito dalla Disney, che uscirà al cinema il 10 dicembre 2021.