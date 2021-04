Oscar 2021: il corto documentario vincitore, prodotto per un videogioco, è visionabile gratis

News Cinema

Colette, il corto documentario che ha vinto l'Oscar 2021 nella corrispondente categoria, è stato coprodotto dalla Respawn Entertainment e gli Oculus Studios, nell'ambito del progetto videoludico in VR Medal of Honor: Above and Beyond. Lo troviamo in rete gratuitamente.

Non è tra le categorie che attirano maggiormente l'attenzione, ma l'Oscar 2021 per il miglior cortometraggio documentario è stato vinto da Colette, coprodotto da Respawn Entertainment e Oculus Studios: se non avete già riconosciuto questi nomi, vi diamo una mano. Si tratta di uno sviluppatore di videogiochi e dello studio legato al visore di Realtà Virtuale Oculus (Quest/Rift). Nonostante Colette sia un'esperienza lineare e classica di 25 minuti, scritta e diretta da Anthony Giacchino, attivo nel mondo del documentario da oltre dieci anni, nasce infatti non specificamente per quest'ambito, ma come complemento del videogioco Medal of Honor: Above and Beyond. Quest'ultimo è uno "sparatutto in prima persona" (First Person Shooter), pensato per la realtà virtuale, ambientato durante la II Guerra Mondiale e parte di una serie alla quale ha contribuito negli anni anche Steven Spielberg. Leggi anche Oscar 2021: i vincitori

Com'è nato il corto documentario Colette vincitore dell'Oscar 2021

Onde rafforzare la legittimità della ricostruzione storica del periodo in Above and Beyond, sono stati realizzati dei contenuti extra documentaristici di alto livello, tra cui appunto Colette, che è stato acquistato dal Guardian e reso visibile gratuitamente in streaming su YouTube (qui trovate un embed). La Colette del titolo è Colette Marin-Catherine, ex-combattente della Resistenza Francese, anni 92, convinta dalla studentessa di storia Lucie Fouble a tornare per la prima volta in Germania dopo 70 anni. Destinazione: il campo di concentramento Mittelbau-Dora dove perse la vita suo fratello. Un doloroso viaggio nei ricordi. Anche se la produzione non è direttamente legata ai recenti interessanti esperimenti di narrativa in realtà virtuale, tentati per esempio dalla Disney di recente, riteniamo sia comunque giusto segnalarvi questo caso di produzione "multimediale" nel senso più esteso del termine: in quest'universo idee e contenuti viaggiano attraverso i canali più disparati, in un mondo dei media sempre più in divenire e stimolante.

Colette ha fatto parte del "Gallery Mode" di Above and Beyond, l'approfondimento-backstage sulla lavorazione storicamente accurata da parte di Respawn Entertainment e Oculus Studios.