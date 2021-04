Oscar 2021: i primi nomi dei presentatori dei premi

News Cinema

L'Academy ha rivelato in un teaser alcuni dei nomi che annunceranno i premi ai prossimi Oscar 2021.

La votazione finale dei membri dell'Academy avrà luogo tra il 15 e il 20 aprile, in previsione degli Oscar 2021 il 25 aprile: il tempo stringe e sono stati rivelati i nomi di alcune delle star che presenteranno di persona i vari premi. Tra vaccini, distanziamenti e sdoppiamento di location (Union Station e Dolby Theatre), si spera in uno spettacolo che non faccia troppo rimpiangere la classica cerimonia annuale. Sul palco si avvicenderanno vip comprovati e alcuni dei vincitori dell'anno scorso. Si parla di Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Zendaya, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin e Rita Moreno. Naturalmente questi sono soltanto i nomi sicuri, ma ci aspettiamo annunci dell'ultimo minuto per dare vita al necessario glamour.

I producer della serata, Jesse Collins, Stacey Sher e il regista Steven Soderbergh, stanno cercando di spiegare che la cerimonia di consegna degli Oscar quest'anno sarà diversa dal solito. Il teaser che embeddiamo qui in basso si chiede: "E se una consegna di premi diventasse proprio un film?" Qualsiasi interpretazione di questa criptica promessa è lecita.