Oscar 2021, Frances McDormand ringrazia ululando e dice: "Andate al cinema"

Chiamata due volte sul palco degli Oscar 2021, per il premio alla migliore attrice protagonista e al miglior film, Frances McDormand ha ringraziato sentitamente per gli onori tributati a Nomadland, un film da rivedere sul grande schermo.

Uno dei momenti più belli e rinfrancanti della cerimonia degli Oscar 2021, è stato il ringraziamento di Frances McDormand per l'Oscar al miglior film tributato a Nomadland, di cui la signora Joel Coen è produttrice e che le ha valso anche la statuetta dorata per la migliore attrice protagonista. Salita sul palco per ringraziare, insieme alla squadra del film (che ha visto trionfare pure Chloé Zhao come miglior regista), la McDormand ha ululato, non per fare il verso a degli involontari compagni di set, ma per un omaggio a un collaboratore scomparso, il mixer audio Michael Wolf Snyder, che ci ha lasciato a soli 35 anni.

Ma andiamo con ordine. Dopo che Renée Zellweger (vincitrice dell'Oscar per la miglior attrice protagonista nel 2021 con Judy) ha aperto la busta e ha letto il suo nome, Frances ha dato un bacio al marito, ha guadagnato il palco, dove l'Oscar troneggiava solo soletto su un piccolo pulpito, e, citando Macbeth di William Shakespeare, ha detto:

Guardate, non hanno chiesto il mio parere ma, se l'avessero fatto, avrei detto: "karaoke", perché con voci come quelle di Leslie e Marcus, bisognerebbe fare il karaoke. Non ho parole, la mia voce è nella mia spada, sappiamo che la spada è il nostro lavoro e a me piace lavorare. Grazie per averlo capito e grazie per questo.

Quando invece è stata annunciata la vittoria di Nomadland come miglior film, Frances McDormand è salita sul palco insieme a Chloé Zhao, e Swankie e Linda May due delle vere nomadi del film. Dopo che la regista le ha lasciato la scena, presentandola, l'attrice ha detto:

No, sono Fran. Per favore, guardate il nostro film sul più grande schermo possibile e un giorno, si spera il prima possibile, portate tutti quelli che conoscete in una sala cinematografica e, gli uni accanto agli altri, al buio, guardate ogni film in gara questa sera. Noi dedichiamo questo al nostro lupo.

Alla fine di quest'ultima dichiarazione, la McDormand ha ululato, e in molti si saranno commossi. L'attrice era candidata all'Oscar per la migliore protagonista insieme a Viola Davis, Carey Mulligan, Andra Day, Vanessa Kirby. Frances ha vinto la statuetta dorata anche per Fargo e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.