Oscar 2021: chi ha vinto tra le produzioni?

Nomadland è stato il trionfatore della 93esima edizione degli Academy Awards, e probabilmente Mank il grande sconfitto, con Il processo ai Chicago 7. Ma tra gli Studios, chi ha portato a casa il numero più alto di statuette?

Oramai come sono andati gli Oscar 2021 lo sappiamo tutti. Nomadland è stato il trionfatore della 93esima edizione degli Academy Awards, vincitore del premio come miglior film, miglior regia (Chloé Zhao seconda donna nella storia degli Oscar a vincere questo premio) e miglior attrice (terza vittoria per Frances McDormand). Dovendo individuare un grande sconfitto, probabilmente sarebbero da indicare Una donna promettente (che ha portato a casa solo il premio per la miglior sceneggiatura) ma soprattutto Mank, escluso dalle categorie principali (ma non dai premi tecnici) e anche Il processo ai Chicago 7, rimasto a bocca asciutta.

Ma tra gli Studios, chi ha portato a casa il numero più alto di statuette? Davvero Netflix ha perso, a dispetto delle 35 nomination?

Ci aiuta a scoprirlo uno specchietto preparato da Variety:

Alla fine, a vincere il numero più alto di statuette è stata comunque Netflix, che ha portato a casa un quinto dei suoi premi potenziali: 7 Oscar (i due di Mank, i due di Ma Rainey's Black Bottom, quello di Il mio amico in fondo al mare e quelli per il miglior corto e il miglior corto animato) su 35 nomination.

A quota cinque si è fermata Disney, forte del successo di Nomandland e dei due premi andati a Soul.

Tre statuette per la Warner (le due di Judas and the Black Messiah e quella andata a Tenet per gli effetti speciali) e due (quelle di Sound of Metal) per Amazon Studios e per Sony Pictures Classics (quelle di The Father).