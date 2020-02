Oscar 2020: Tutti i Candidati, la Cerimonia di Premiazione e come vederla in Diretta TV

News Cinema

Prepariamoci alla Notte degli Oscar 2020: ecco come e dove vedere la cerimonia di premiazione in diretta TV in Italia (anche in chiaro) ed ecco chi sono tutti candidati nominati quest'anno all'Oscar.

La Notte degli Oscar 2020 è arrivata. Alle 5 del pomeriggio ora di Los Angeles (in Italia saranno le 2 nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio) inizieranno a salire sul palco del Dolby Theatre dei Los Angeles le star candidate agli Oscar di quest'anno e tante altre star loro colleghi che consegneranno loro la celebre statuetta dorata. Tutto questo sarà ovviamente preceduto dal più celebre dei red carpet, un vero e proprio show per conto suo, che inizierà circa un'ora e mezza prima, intorno alle 15.30 ora di Hollywood (in Italia sarà già passata la mezzanotte). A tutto questo potremmo assistere con la cerimonia degli Oscar in Diretta TV anche in Italia (i dettagli qui sotto)

Intanto, fate i vostri pronostici, scegliete i vostri vincitori agli Oscar 2020, sfidate i vostri amici appassionati di cinema indovinando i trionfatori della Notte degli Oscar. Più sotto trovate l'elenco di tutti i candidati nominati nelle 24 categorie degli Academy Awards.

Oscar 2020: La Cerimonia di Premiazione e la Diretta TV

La Notte degli Oscar 2020: Le Star

Come è già successo l'anno scorso, anche questa 92esima edizione degli Academy Awards è orfana di un unico presentatore ufficiale. In compenso, saranno tantissime le star che saliranno sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020 per consegnare l'ambita statuetta dorata ai vincitori nelle varie categorie. Ecco quali sono le celebrità che parteciperanno attivamente alla serata di premiazione, tra loro anche due candidati di quest'anno e vincitori di scorse edizione degli Oscar: Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Oscar Isaac, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock, Taika Waititi, Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig e Rebel Wilson.

Come vedere gli Oscar in TV in Italia anche in chiaro

Anche quest'anno gli appassionati di cinema italiani potranno assistere alla diretta TV della Cerimonia di Premiazione degli Oscar. Per i meno nottambuli ci sarà anche la possibilità di rivedere la Notte degli Oscar 2020 in replica integrale il giorno successivo.

A trasmettere la Premiazione degli Oscar 2020 in Italia sarà nuovamente Sky, sui suoi canali Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky), Sky Uno e sul digitale terrestre in chiaro su TV8.

L'appuntamento è a partire dalle 22.45 su Sky e dalle 23.50 su TV8, con il celebre red carpet. La Cerimonia di Premiazione vera a propria avrà inizio intorno alle 2 nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio.

La Notte degli Oscar 2020 avrà due repliche: quella integrale in onda lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 del mattino, è un best of "Il meglio della Notte degli Oscar 2020" in onda dalle 21.15 di lunedì sempre su Sky Cinema Oscar e anche su Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.

Oscar 2020: Tutte le Nomination

Nomination Oscar Miglior Film

Nomination Oscar Miglior Regia

Nomination Oscar Migliore Attrice protagonista

Nomination Oscar Migliore Attore protagonista

Nomination Oscar Migliore Attore non protagonista

Nomination Oscar Migliore Attrice non protagonista

Nomination Oscar Migliore Sceneggiatura originale

Cena con delitto - Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Nomination Oscar Migliore Sceneggiatura non originale

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

I due Papi

Nomination Oscar Migliore Film Internazionale

Nomination Oscar Migliore Film d'animazione

Nomination Oscar Migliore Montaggio

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Nomination Oscar Migliore Scenografia

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Nomination Oscar Migliore Fotografia

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C'era una volta... a Hollywood

Nomination Oscar Migliori Costumi

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

C'era una volta... a Hollywood

Nomination Oscar Miglior Trucco e acconciature

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Nomination Oscar Migliori Effetti visivi

Nomination Oscar Miglior Montaggio Sonoro

Ad Astra

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta... a Holllywood

Nomination Oscar Miglior sonoro

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta... a Hollywood

Star Wars - L'ascesa di Skywalker

Nomination Oscar Miglior Colonna sonora originale

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars - L'ascesa di Skywalker

Nomination Oscar Miglior Canzone Originale

"I Can't Let You Throw Yourself Away" - Toy Story 4

"(I'm Gonna) Love Me Again" - Rocketman

"I'm Standing with You" - Breakthrough

"Into the Unknown" - Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

"Stand Up" - Harriet

Nomination Oscar Miglior Documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Nomination Oscar Miglior Cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone (If you're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-cha

Nomination Oscar Miglior Cortometraggio

Brotherhood

Nefta Football Club

The Nighbor's Window

Saria

A Sister

Nomination Oscar Miglior Cortometraggio d'animazione