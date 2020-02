Oscar 2020: Taika Waititi mette il suo Oscar sotto la poltrona

News Cinema

Colta da Brie Larson e pubblicata su Twitter, una gag dell'irresistibile regista neozelandese, premiato per la miglior sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit.

Uno degli attesi vincitori nella serata degli Oscar 2020 era sicuramente Taika Waititi, per la sua premiatissima sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit, adattamento del romanzo di Christine Leunens "Cagin Skies", da noi "Come semi d'autunno". Chiamato però sul palco a ricevere l'Oscar dalle mani di Natalie Portman e Timothée Chalamet (che qualcuno, su Twitter, ha definito "vestito come un allenatore della Fiorentina"), il brillantissimo Taika è sembrato per un attimo aver perso il suo dissacrante umorismo.

Visibilmente commosso, si è ripreso soppesando l'Oscar ("è leggero, ma non dovrebbe essere più pesante"?) e ha ringraziato la mamma, la signora Robin Cohen, per essere sua madre e per un sacco di altri motivi, tra cui il suggerimento di adattare il romanzo per il film, come abbiamo raccontato.

Questa per Waititi era la terza nomination: la prima l'ha ottenuta nel 2005 per il cortometraggio live action, Two Cars, One Night e la seconda quest'anno come miglior film per Jojo Rabbit.

Se nel 2005 aveva fatto finta di dormire quando era stato annunciato il suo nome, ieri Brie Larson ha colto Taika Waititi in una delle sue tipiche gag: mentre, come se si trovasse su un aereo, cercava di infilare il suo Oscar sotto la poltrona davanti a lui. Noi siamo particolarmente felici per questo riconoscimento a un film e a un regista che stimiamo davvero tantissimo.