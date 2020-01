Oscar 2020: iniziate ufficialmente le votazione dei membri dell'Academy

News Cinema

Da ieri, migliaia di membri dell'Academy in tutti il mondo stanno scegliendo online i loro vincitori per i Premi Oscar 2020.

Dopo l'Oscar Luncheon, ovvero il tradizionale banchetto che vede riuniti tutti i candidati al premio cinematografico più ambito dell'anno, che si è svolto lunedì scorso a Los Angeles (nella foto sopra vede tutti i nominati agli Oscar 2020 che vi hanno partecipato, più sotto il video), sono iniziate ufficialmente le votazioni degli oltre 8000 membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Personalità del mondo del cinema, prevalentemente americani ma con centinaia di membri provenienti anche da altre decine di paesi del mondo, stanno scegliendo per la 92esima volta a chi assegnare l'importante riconoscimento nelle 24 categorie in cui sono suddivisi i candidati al Premio Oscar.

Le votazione si concluderanno martedì 4 febbraio alle 17 ora di Los Angeles.





Come si scelgono i vincitori dei Premi Oscar?

Il 2020 segna un momento importante nelle votazioni per i Premi Oscar: è infatti il primo anno in cui avverrà in modo elettronico, ovvero online. Fino all'anno scorso, ai membri dell'Academy venivano inviate schede cartacee da compilare e rispedire indietro.

Ma come si votano esattamente i vincitori ai Premi Oscar?

Agli membri elettori si chiede di fare una loro classifica personale dei 9 film candidati nella categoria più importante, ovvero quella del Miglior Film. Per tutte le altre 23 categorie, i membri dell'Academy possono scegliere un solo dei 5 candidati a cui dare il loro voto. Per queste 23 categorie, il vincitore è semplicemente il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. Per scegliere invece il vincitore dell'Oscar per il miglior film, essendoci appunto delle classifiche e non un voto secco, il metodo di conteggio è un po' più complesso (ci torneremo più in dettaglio a votazioni concluse). Ricordiamo che la cerimonia di Premiazione degli Oscar 2020 si terrà al Kodak Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio e che, come l'anno scorso, anche questa 92esima edizione degli Academy Awards non avrà un presentatore ufficiale.

Intanto, potete ridare un'occhiata a tutti i candidati agli Oscar 2020 in tutte le categorie

Oscar Nomination 2020

Miglior Film



Miglior Regia



Migliore Attrice protagonista



Migliore Attore protagonista



Migliore Attore non protagonista



Migliore Attrice non protagonista



Migliore Sceneggiatura originale



Cena con delitto - Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Migliore Sceneggiatura non originale



The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

I due Papi

Migliore Film Internazionale



Migliore Film d'animazione



Migliore Montaggio



Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Migliore Scenografia



The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Migliore Fotografia



The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C'era una volta... a Hollywood

Migliori Costumi



The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

C'era una volta... a Hollywood

Miglior Trucco e acconciature



Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Migliori Effetti visivi



Miglior Montaggio Sonoro



Ad Astra

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta... a Holllywood

Miglior sonoro



Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta... a Hollywood

Star Wars - L'ascesa di Skywalker

Miglior Colonna sonora originale



Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars - L'ascesa di Skywalker

Miglior Canzone Originale



"I Can't Let You Throw Yourself Away" - Toy Story 4

"(I'm Gonna) Love Me Again" - Rocketman

"I'm Standing with You" - Breakthrough

"Into the Unknown" - Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

"Stand Up" - Harriet

Miglior Documentario



American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior Cortometraggio documentario



In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone (If you're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-cha

Miglior Cortometraggio



Brotherhood

Nefta Football Club

The Nighbor's Window

Saria

A Sister

Miglior Cortometraggio d'animazione