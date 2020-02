Oscar 2020: In Memoriam anche quest'anno dimentica illustri scomparsi

News Cinema

Inclusi all'ultimo momento Kirk Douglas e Kobe Bryant, ma purtroppo dolorosa l'assenza di altri, scomparsi prima di loro. Dopo le critiche, l'Academy ha diffuso un video più lungo.

Dagli Oscar del 2019, putroppo, sono moltissimi gli attori e le personalità di rilievo del mondo del cinema scomparse. Ogni anno gli Oscar li omaggiano con il video In Memoriam, che fa salire le lacrime agli occhi del pubblico. Ma purtroppo questa memoria dimentica sempre qualcuno e immediatamente dopo l'omaggio qualcuno inizia a fare i conti di chi c'era e chi no. Quest'anno sono stati inseriti all'ultimo momento Kobe Bryant, tragicamente scomparso con la figlia, e Kirk Douglas, il leggendario attore morto il 5 febbraio all'età di 103 anni.

Successivamente - e non c'è stato ovviamente tempo di inserire il ricordo - è morto investito il 7 febbraio all'età di 93 anni il popolare attore Orson Bean. Ma le assenze fanno davvero male: intanto non c'era l'omaggio all'amatissimo Luke Perry, morto a 53 anni per un ictus il 4 marzo, dopo aver interpretato C'era una volta... a Hollywood. E mancavano Sid Haig, icona del cinema horror, protagonista dei film di Rob Zombie, scomparso il 21 settembre, il comico Tim Conway (la voce originale di Spongebob, tra l'altro) morto il 19 maggio e il giovanissimo Cameron Boyce, morto a soli 20 anni il 6 luglio.

Sotto trovate il video originale, su cui Billie Eilish canta "Yesterday".

In seguito alle critiche, l'Academy ha aggiunto una clip più lunga che comprende Perry, Haig e Boyce, ma non può essere solo questione di durata e bisognerebbe stare attenti a non ferire i sentimenti di amici, parenti ed appassionati.