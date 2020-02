Oscar 2020: crescono le probabilità di vittoria per Parasite che intanto può essere pre-ordinato in Blu-ray e DVD

News Cinema

Ritornato al cinema questo fine settimana, il film sudcoreano Parasite spera in più di un Oscar mentre può essere già pre-ordinato per l'acquisto in home video.

A parte dormire, cosa avete da fare lunedì 10 febbraio tra le 2 e le 5 del mattino? La cerimonia di premiazione degli Oscar 2020 è visibile in diretta e in chiaro su TV8, quindi preparate la vostra bottiglia termica per contenere caffè in abbondanza, sedetevi di fronte alla televisione perché se alcuni premi Oscar sono sicuri al 99,9%, altri non lo sono. Per esempio, a quanto pare sarà Penelope Cruz a presentare il premio per la categoria del Miglior Film Internazionale (ex miglior film straniero) e tra i candidati c'è Dolor y Gloria di Pedro Almodovar.

Parasite, che vanta 6 nomination, è senza dubbio il favorito, ma non è escluso che i membri votanti dell'Academy possano aver apprezzato così tanto il film di Bong Joon-ho da votarlo come Miglior Film in assoluto spostando la preferenza del film internazionale su Dolor y Gloria.

È vero che 1917 rimane il favorito per la vittoria suprema, è vero altresì che potrebbe esserne riconosciuta tra i premi maggiori soltanto la regia di Sam Mendes.