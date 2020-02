Oscar 2020: chi ha vinto e chi ha perso secondo i numeri

News Cinema

I vincitori dei 92esimi Academy Award li conoscete sicuramente tutti, oramai. Ma per gli amanti di numeri e statistiche abbiamo preparato qualche cifra, capace di rivelare qualche sorpresa.

Quali sono stati i vincitori dei Premi Oscar 2020, oramai, lo sapete benissimo tutti quanti.

Per gli amanti dei numeri e delle statistiche, però, abbiamo deciso di preparare un semplice riepilogo che ci dice chi ha vinto e chi ha perso agli Oscar di quest'anno secondo la statistica.

Come nota metodologica vi possiamo dire che abbiamo preso in considerazione il rapporto tra candidature e vittorie di ognuno dei nove titoli che concorrevano al premio per il Miglior Film, e di quelli che si sono portati a casa almeno una statuetta avendo almeno due candidature. E abbiamo anche inserito il dato su Netflix, che siamo sicuri possa essere di interesse per molti.

Ecco i vincitori e gli sconfitti degli Oscar 2020 secondo la statistica: