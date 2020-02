Oscar 2020: Bombshell, Un amico straordinario, Harriet, quando li vedremo in Italia?

News Cinema

Un amico straordinario, Bombshell e Harriet devono ancora essere distribuiti nel nostro paese, insieme ad altri film candidati al premio Oscar.

In attesa della consegna degli Oscar 2020 nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, esaminando con attenzione le nomination agli Oscar, avrete probabilmente realizzato che diversi film candidati non sono ancora usciti in Italia. Ci sono tre illustri titoli che mancano ancora all'appello, insieme a qualcun altro minore ma degno di interesse, almeno per chi segue le categorie specialistiche. Vediamo di quali film si tratta.

Un amico straordinario con Tom Hanks

L'unica candidatura per Un amico straordinario con Matthew Rhys e Tom Hanks è quella a miglior attore non protagonista per il secondo, che torna papabile per la statuetta dopo quasi vent'anni, dall'epoca di Cast Away (2000). Nel film di Marielle Heller, Hanks è coprotagonista di una storia vera, quella del presentatore per bambini Fred Rogers detto "Mr. Rogers", attivo dal 1968 al 2001, nella trasmissione "A Beautiful Day in the Neighborhood". Ispirata a un articolo scritto da Tom Junod, la storia vede un giornalista in crisi esistenziale (Rhys) trovare inaspettato conforto nella filosofia di vita di Rogers. Un amico straordinario uscirà in Italia il 5 marzo.



Bombshell con Charlize Theron e Margot Robbie

E' previsto invece per il 26 marzo nei cinema italiani Bombshell - La voce dello scandalo, per il quale sono candidate Charlize Theron come migliore attrice protagonista e Margot Robbie come migliore attrice non protagonista. Il film di Jay Roach ricostruisce lo scandalo sessuale che ha portato alla caduta di Roger Ails (John Lithgow nel film), capo di Fox News, alla fine licenziato da Murdoch quando l'iniziale denuncia per molestie da parte dell'anchor woman Gretchen Carlson (Nicole Kidman) viene seguita, non senza reticenze, da altre colleghe. Tra di esse c'è stata Megyn Kelly, portata sullo schermo dalla Theron, mentre Kayla Pospisil, il nuovo e ultimo "oggetto di attenzioni" di Ails, è interpretata da Margot.



Harriet con Cynthia Erivo

Harriet ha due nomination, per la migliore attrice protagonista (Cynthia Erivo) e per la migliore canzone ("Stand Up"), eppure manca ancora di una data d'uscita italiana. Il film di Kasi Lemmons narra dell'attivista afroamericana che nella seconda metà dell'Ottocento fugge da una piantagione nel Sud degli Usa e si rifugia al nord, cambiando nome da Araminta Ross a Harriet Tubman, appunto. In seguito decide di salvare i fratelli rimasti prigionieri al sud, usufruendo dell'Underground Railroad, un sistema creato dagli abolizionisti, fatto di strade e passaggi segreti.



