Oscar 2019: Tin Fey e Amy Poehler regalano le uniche battute divertenti in una cerimonia fiacca senza conduzione

Niente conduttore, per la notte degli Oscar. Impossibile, però, immaginare una cerimonia così lunga senza qualche battuta che potesse tenere allenati alcuni dei tanti battutisti che hanno fatto grande la comicità americana da palcoscenico. Ecco allora che ci hanno pensato due fuoriclasse (più una) che avrebbero tranquillamente potuto (o dovuto?) tenere il palco come host: Amy Poehler, Tina Fey, e la sempre brava attrice Maya Rudolph. Le prime due, del resto, hanno già avuto varie esperienze con la conduzione dei Golden Globe, ottenendo grandi apprezzamenti per dei monologhi introduttivi molto divertenti. Ci hanno pensato loro, dunque, apparendo proprio all'inizio, per presentare la migliore attrice non protagonista, a tirar fuori qualche battuta da una cerimonia degli oscar monotona, rivitalizzata solo da alcuni discorsi dei premiati.

“Non siamo le vostre conduttrici stasera, ma se lo fossimo state probabilmente sarebbe andata più o meno così…” e giù con pochi minuti intensi e divertenti che hanno aperto uno show che ha subito, non c’è dubbio, la mancanza di una guida unica. Prendiamolo come un provino di qualità, in diretta mondiale, che possa convincere l’Academy a proporre il lavoro alla coppia Fey e Poehler; oltretutto sono volti molto popolari della televisione americana e aiuterebbero gli ascolti, da anni non propriamente soddisfacenti.

Insomma, cara Academy, il consiglio è fare come quando ci si trova tanto bene in un posto di vacanza: prenotare per tempo per l’anno successivo, perché altrimenti c’è il rischio di rimanere senza alloggio, per non prenderne uno di mediocre qualità.

Vediamoci insieme, però, un estratto del breve monologo iniziale di Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph.