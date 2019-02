Oscar 2019: Pronostici sui vincitori e i desideri dei nostri esperti

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 febbraio si terrà a Los Angeles la cerimonia di premiazione degli Oscar 2019.

Un'edizione contrassegnata da qualche tirammolla di troppo (dalla conduzione della serata inizialmente affidata a Kevin Hart, fino alla polemica sull'assegnazione di premi tecnici durante gli intervalli pubblicitari annunciata dall'Academy, passando per l'ipotesi di una statuetta da destinare al miglior film "popolare", qualsiasi cosa questo significhi) e dalla rottura simbolica della frontiera dello streaming, con le dieci nomination andate a Roma, il film targato Netflix di Alfonso Cuarón.

È proprio attorno al possibile risultato di Roma che ruota l'interesse principale di questi Oscar 2019, che forse, nel complesso, ci appaiono lievemente sottotono.

Qui in redazione a Comingsoon.it, come ogni anno, ci siamo divertiti a fare il gioco universale delle previsioni e dei desideri legati ai premi più ambiti del mondo del cinema: e quindi ecco quelli che secondo noi sono i film, gli attori e gli sceneggiatori che questa notte vinceranno o avrebbero dovuto vincere i premi Oscar del 2019:

Oscar 2019: le previsioni e i desideri sui vincitori della nostra redazione

Antonio Bracco:



Miglior Film

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: La favorita



Miglior regista

Vince: Alfonso Cuarón (Roma)

Dovrebbe vincere: Spike Lee (BlacKkKlansman)



Miglior attore protagonista

Vince: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Dovrebbe vincere: Viggo Mortensen (Green Book)



Miglior attrice protagonista

Vince: Olivia Colman (La favorita)

Dovrebbe vincere: Glenn Close (The Wife)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Green Book)

Dovrebbe vincere: Richard E. Grant (Copia originale)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Rachel Weisz (La favorita)

Dovrebbe vincere: Regina King (Se la strada potesse parlare)



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: BlacKkKlansman

Dovrebbe vincere: BlacKkKlansman



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Green Book

Dovrebbe vincere: Green Book



Miglior film straniero

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Roma



Miglior film d'animazione

Vince: Spider-Man: Un nuovo universo

Dovrebbe vincere: L’isola dei cani

Daniela Catelli:



Miglior film

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Roma



Miglior regista

Vince: Alfonso Cuaron (Roma)

Dovrebbe vincere: Pawel Pawlikowski (Cold War)



Miglior attore protagonista

Vince: Christian Bale (Vice – L’uomo nell’ombra)

Dovrebbe vincere: Viggo Mortensen (Green Book)



Miglior attrice protagonista

Vince: Glenn Close (The Wife)

Dovrebbe vincere: Melissa McCarthy (Copia originale)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Green Book)

Dovrebbe vincere: Mahershala Ali



Miglior attrice non protagonista

Vince: Amy Adams (Vice)

Dovrebbe vincere: Regina King (Se la strada potesse parlare)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: First Reformed



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: BlacKkKlansman

Dovrebbe vincere: Copia originale



Miglior film straniero

Vince: Cold War

Dovrebbe vincere: Cold War



Miglior film d'animazione

Vince: Spider-Man: Un nuovo universo

Dovrebbe vincere: Spider-Man: Un nuovo universo

Mauro Donzelli:



Miglior film

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: BlacKkKlansman



Miglior regista

Vince: Alfonso Cuaron (Roma)

Dovrebbe vincere: Pawel Pawlikowski (Cold War)



Miglior attore protagonista

Vince: Christian Bale (Vice)

Dovrebbe vincere: Viggo Mortensen (Green Book)



Miglior attrice protagonista

Vince: Glenn Close (The Wife)

Dovrebbe vincere: Melissa McCarthy (Copia originale)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Green Book)

Dovrebbe vincere: Richard E. Grant (Copia originale)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Regina King (Se la strada potesse parlare)

Dovrebbe vincere: Regina King (Se la strada potesse parlare)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Se la strada potesse parlare

Dovrebbe vincere: Se la strada potesse parlare



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: First Reformed

Dovrebbe vincere: Green Book



Miglior film straniero

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Roma



Miglior film d’animazione

Vince: Spider-Man: Un nuovo universo

Dovrebbe vincere: L’isola dei cani

Federico Gironi:



Miglior film

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: BlacKkKlansman



Miglior regista

Vince: Alfonso Cuarón (Roma)

Dovrebbe vincere: Spike Lee (BlacKkKlansman)



Miglior attore protagonista

Vince: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Dovrebbe vincere: Viggo Mortensen (Green Book)



Miglior attrice protagonista

Vince: Olivia Colman (La Favorita)

Dovrebbe vincere: Olivia Colman (La Favorita)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Green Book)

Dovrebbe vincere: Richard E. Grant (Copia originale)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Regina King (Se la strada potesse parlare)

Dovrebbe vincere: Emma Stone e Rachel Weisz (La favorita)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: First Reformed



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: BlacKkKlansman

Dovrebbe vincere: La ballata di Buster Scruggs



Miglior film straniero

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Un affare di famiglia



Miglior film d’animazione

Vince: Spider-Man: Un nuovo universo

Dovrebbe vincere: L’isola dei cani

Domenico Misciagna



Miglior film

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Black Panther



Miglior regia

Vince: Alfonso Cuaron per Roma

Dovrebbe vincere: Alfonso Cuaron per Roma



Miglior attrice protagonista

Vince: Glenn Close per The Wife

Dovrebbe vincere: Yalitza Aparicio per Roma



Miglior attore protagonista

Vince: Rami Malek per Bohemian Rhapsody

Dovrebbe vincere: Viggo Mortensen per Green Book



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali per Green Book

Dovrebbe vincere: Richard E. Grant per Copia originale



Miglior attrice non protagonista

Vince: Regina King per Se la strada potesse parlare

Dovrebbero vincere: Weisz & Stone ex-aequo per La favorita



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Vice

Dovrebbe vincere: La favorita



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Blackkklansman

Dovrebbe vincere: La ballata di Buster Scruggs



Miglior film straniero

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Un affare di famiglia



Miglior film d'animazione

Vince: Spider-Man Un nuovo universo

Dovrebbe vincere: Spider-Man Un nuovo universo

Carola Proto:



Miglior film

Vince: Roma

Dovrebbe vincere: Green Book



Miglior regista

Vince: Alfonso Cuarón (Roma)

Dovrebbe vincere: Yorgos Lanthimos (La Favorita)



Miglior attore protagonista

Vince: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Dovrebbe vincere: Viggo Mortensen (Green Book)



Miglior attrice protagonista

Vince: Olivia Colman (La Favorita)

Dovrebbe vincere: Glenn Close (The Wife - Vivere nell’ombra)



Miglior attore non protagonista

Vince: Richard E. Grant (Copia originale)

Dovrebbe vincere: Richard E. Grant (Copia originale)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Regina King (Se la strada potesse parlare)

Dovrebbe vincere: Amy Adams (Vice - L’uomo nell’ombra)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: Green Book

Dovrebbe vincere: Green Book



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: BlacKkKlansman

Dovrebbe vincere: BlacKkKlansman



Miglior film straniero

Vince: Cold War

Dovrebbe vincere: Un affare di famiglia



Miglior film d’animazione

Vince: Spider-Man: Un nuovo universo

Dovrebbe vincere: L’isola dei cani