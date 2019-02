Oscar 2019: per 4 (importanti) categorie saranno consegnati durante le interruzioni pubblicitarie

Certo che quest'anno l'Academy, nel suo tentativo di rinnovare le regole e svecchiare la cerimonia degli Oscar, ne sta combinando di pasticci! Dopo la decisione annunciata e poi (per fortuna) ritirata di assegnare una statuetta al film più popolare, e la scelta di non avere un conduttore per la serata, proprio nel tentativo di accorciare la durata di una cerimonia senza presentatore, ha annunciato che quattro Oscar verranno consegnati "off-screen", ovvero durante le interruzioni pubblicitarie della trasmissione, di fatto negando ad alcuni dei vincitori la soddisfazione di salire sul podio ed essere riconosciuti in tutto il mondo.

E non si tratta di categorie di poco conto, visto che a essere esclusi dalla consegna dei premi in diretta saranno fotografia, montaggio, cortometraggio live action (non si capisce in questo caso la preferenza al cortometraggio d'animazione) e trucco e acconciature.

Non solo i fan e gli appassionati di cinema si sono risentiti, ma anche e soprattutto gli addetti ai lavori, visto che, con tutto il rispetto per le altre due categorie, fotografia e montaggio non sono aspetti secondari ma fondamentali nella riuscita e nell'esistenza stessa di un film.

Alec Baldwin, ad esempio, ha commentato su Twitter: "Consegnare questi premi in modo così scandalosamente sprezzante è immorale. La fotografia? Un ulteriore riflessione? L'Academy continua a sprofondare sempre più in basso con queste idee".

Sullo stesso social, Seth Rogen ha commentato sarcasticamente: "Quale modo migliore di celebrare i risultati del cinema, di non onorare pubblicamente le persone il cui lavoro è quello di filmare letteralmente le cose?".

Guillermo del Toro, premio Oscar lo scorso anno, ha twittato: "Se posso permettermi, non oserei suggerire quali categorie tagliare durante la trasmissione degli Oscar, ma la Fotografia e il Montaggio sono il cuore del nostro lavoro. Non sono ereditate da una tradizione teatrale o letteraria: sono l'essenza del cinema".

Patty Jenkins, rispondendo a del Toro, ha commentato: "Non potrei essere più d'accordo. Se siamo qua per celebrare l'arte e il medium, è difficile immaginare di mettere queste due categorie a un livello inferiore delle altre":

Emmanuel "Chivo" Lubezki, premio Oscar per la fotografia di Gravity, Birdman e Revenant, ha postato su Instagram: "La fotografia e il montaggio sono probabilmente le "particelle elementari", i componenti primordiali del cinema. È una decisione infelice".

Infine, Alfonso Cuarón, candidato anche per la fotografia di Roma, ha twittato: "Nella storia del CINEMA sono esistiti capolavori senza sonoro, senza colore, senza storia, senza attori e senza musica. Nessun singolo film è mai esistito senza fotografia (usa il termine inglese CINEMAtography, con le maiuscole per evidenziare il concetto, ndr), e senza montaggio".

E come dar loro torto? A questo punto speriamo che l'Academy ci ripensi, anche se ormai l'ennesima frittata di questi 91esimi Oscar è fatta. L'ironia della cosa - come ha fatto notare il presidente dell'American Society of Cinematographers, Kees van Oostrum - è che a capo dell'Associazione c'è adesso il celebre direttore della fotografia John Bailey, ma, come lo stesso van Oostrum ha aggiunto, "non credo abbia avuto scelta".

Vediamo che cosa succederà: di qui al 24 febbraio ci sono ancora dieci giorni abbondanti perché l'Academy se ne esca con qualche altra "trovata". Intanto potete ridare un'occhiata a tutte le candidature agli Oscar 2019