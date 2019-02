Oscar 2019: La Cerimonia di Premiazione

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 febbraio si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles la 91esima Notte degli Oscar.

La Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2019 inizierà ufficialmente poco dopo la mezzanotte (ora italiana) con l'immancabile sfilata delle star sul red carpet più famoso del mondo. La Premiazione vera e propria inizierà invece alle 2 del mattino ora italiana, quando a Los Angeles saranno le 5 del pomeriggio.

Tranne sorprese dell'ultimo minuto, di cui si vocifera in quest ore, oramai sappiamo tutti che quest'anno (fatto rarissimo, accaduto sole poche altre volte in oltre 90 anni di storia degli Oscar), non ci sarà nessun conduttore ufficiale della serata.

Come al solito, saranno comunque moltissime le celebrità del mondo dello spettacolo, ma non solo, a salire sul palco del Dolby Theatre per esibirsi, presentare i candidati e consegnare gli ambiti premi nelle varie categorie.

Le star che presenteranno i candidati come miglior film saranno lo Chef José Andrés, Dana Carvey, Queen Latifah, il deputato del congresso John Lewis, Diego Luna, Tom Morello, Mike Myers, Trevor Noah, Amandla Stenberg, Barbra Streisand e Serena Williams.

Tra gli altri ospiti d'eccezione che saliranno sul palco per presentare i candidati o consegnare i premi ci saranno:

Elsie Fisher, Danai Gurira, Brian Tyree Henry, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, John Mulaney, Tyler Perry, Pharrell Williams, Krysten Ritter, Paul Rudd, Michelle Yeoh, Gary Oldman, Allison Janney, Frances McDormand, Sam Rockwell Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson, Constance Wu, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Sarah Paulson.

In Italia: gli appassionati che vorranno seguire la cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 in diretta TV (anche in chiaro) o in streaming online, avranno diverse possibilità di farlo:

- Per vedere in Diretta TV la Cerimonia di Premiazione in chiaro l'appuntamento è sul canale TV8 apartire dalle 23.40 di domenica 24 febbraio.

- Per chi ha Sky: L'appuntamento è a partire dalle 22.50 di domenica 24 febbraio su Sky Cinema Oscar (canale 304) e su Sky Uno a partire dalle 00.30.

- Per chi vuole vederla in Streaming Online su smartphone, tablet e pc c'è ovviamente l'app SkyGo, ma anche lo streaming online gratuito sul sito di TV8.

Nell'attesa, rinfreschiamoci la memoria sui candidati agli Oscar di quest'anno, ecco tutte le nomination 2019:

Miglior film



Regia



Attrice protagonista



Attore protagonista



Attore non protagonista



Attrice non protagonista



Sceneggiatura originale



La favorita - Deborah Davis e Tony McNamara

First Reformed - Paul Schrader

Green Book - Nick Vallelonga e Peter Farrelly

Roma - Alfonso Cuaron

Vice - Adam McKay

Sceneggiatura non originale



La ballata di Buster Scruggs - Joel & Ethan Coen

BlacKkKlansman - Charlie Watchel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee

Copia originale - Nicole Holofcener e Jeff Whitty

Se la strada potesse parlare - Barry Jenkins

A Star is Born - Eric Roth, Bladley Cooper e Will Fetters

Film straniero



Film d'animazione



Montaggio



BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

Vice

Scenografia



Fotografia



Cold War

La favorita

Opera senza autore

Roma

A Star is Born

Costumi



La ballata di Buster Scruggs

Il ritorno di Mary Poppins

Black Panther

La favorita

Maria Regina di Scozia

Trucco e acconciature



Border

Maria Regina di Scozia

Vice

Effetti speciali



Sonoro



Black Panther

Bohemian Rhapsody

Il primo uomo

Roma

A Star is Born

Montaggio sonoro



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man - Il primo uomo

A Quiet Place

Roma

Colonna sonora originale



Black Panther

BlackKklansman

Se la strada potesse parlare

L'isola dei cani

Il ritorno di Mary Poppins

Canzone



"All the Stars" in Black Panther

"I'll Fight" in RBG

"The Place Where Lost Things Go" in Il ritorno di Mary Poppins

"Shallow" in A Star is Born

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" in La ballata di Buster Scruggs

Documentario



Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Cortometraggio documentario



Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of sentence

Cortometraggio



Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Cortometraggio d'animazione