Oscar 2019: L'Academy risponde alle polemiche per le 4 categorie "oscurate" dalla diretta

Come forse già sapete, le polemiche degli ultimi giorni nate dalla decisione di escludere dalla diretta della Cerimonia di Premiazione quattro delle categorie candidate agli Oscar 2019 sono culminate con l'invio di una lettera aperta di protesta al Presidente dall'Academy, firmata da 40 eminenti registi e direttori della fotografia, tra i quali from Spike Lee, Quentin Tarantino, Roger Deakins e Emmanuel Lubezki.

Una lettera seguita a stretto giro da una e-mail inviata a tutti i membri dell'Academy da parte del suo Consiglio Direttivo, in cui, oltre a dare rassicurazione che "nessuna delle categorie dei premi Oscar 2019 riceverà un trattamento che la faccia sembrare di minore importanza rispetto a tutte le altre", ha denunciato "una serie di notizie contenenti inesattezze che hanno creato una catena di disinformazione e un comprensibile malcontento tra i membri dell'Academy".

Nella stessa mail, vengono elencati in modo chiaro "i cambiamenti nella struttura dello show, discussi e approvati nel mese di agosto scorso dal Consiglio direttivo con il completo sostegno del comitato esecutivo".



- Le premiazioni di tutte le 24 categorie si svolgeranno sul palco del Dolby Theatre, e saranno incluse nella trasmissione della Cerimonia.

- I rappresentati di quattro delle categorie (fotografia, montaggio, trucco e acconciature e cortometraggio live action), hanno concesso volontariamente la possibilità che i loro candidati e vincitori siano annunciati dai presentatori, ma che quelle parti siano incluse nella trasmissione successivamente. I tempi di salita e discesa dal palco saranno tagliate dal montaggio.

- I discorsi dei premiati in queste quattro categorie saranno inclusi nella trasmissione.

- Nei prossimi anni, dalle quattro alle sei categorie, a rotazione, avranno lo stesso trattamento. Tutte le quattro categorie scelte quest'anno ne saranno esentate nel 2020.



Molti continuano a chiedere all'Academy di tornare sui suoi passi ma essendo una decisione ufficiale del Consiglio direttivo, l'unico modo per farlo sarebbe quello di convocare una nuova riunione del Consiglio stesso entro 7 giorni. Ricordiamo che la Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2019 si svolgerà nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 febbraio.