Oscar 2019: i direttori della fotografia rispondono alle giustificazioni dell'Academy

La polemica tra gli esclusi dalla premiazione televisiva in diretta degli Oscar 2019 e l'Academy, giustamente, continua. Dopo la lettera aperta firmata da registi, direttori della fotografia e moltissime altre personalità del mondo del cinema, ieri è arrivata la farraginosa risposta dell'Academy. Nella replica c'era un tentativo di "chiarire" le cose, parlando addirittura di categorie che si erano offerte volontariamente per questa esclusione dalla diretta tv. Puntuale, oggi, è arrivata un'altra lettera dell'American Society of Cinematographers, la principale associazione dei direttori della fotografia americani, che ribattono punto per punto alle motivazioni addotte dall'Academy. Questi i punti principali: .

"Il fatto di consegnare alcuni premi durante le pause pubblicitarie e poi, a vostra discrezione, mandare in onda il contenuto, sicuramente dipinge queste categorie come inferiori rispetto a quelle onorate in diretta sotto i riflettori sul palco".

Quanto al fatto che i direttori della fotografia si siano offerti volontari per la cosa, la ASC ribatte:

"Sembra che quasi nessuno fosse a conoscenza della cosa e che nessun membro in genere sia stato consultato o abbia potuto votare anticipatamente questa decisione".

Nella sua replica, l'Academy attribuiva il "malinteso" alla "disinformazione" e all' "impreciso racconto dei fatti" e la ASC risponde:

"Non c'è stato assolutamente spazio per errori di interpretazione, rappresentazioni sbagliate o imprecisione. E i media hanno riportato nel modo giusto la questione e dovrebbero essere lodati per aver dato voce allo stesso modo alle due parti".

In conclusione, i direttori della fotografia scrivono:

"La missione dell'Academy of Motion Pictures, Arts & Sciences è quella di rappresentare e onorare i nostri risultati. Per favore, fate marcia indietro, rimanete fedeli alla missione e onorate tutti i filmmaker nella trasmissione pubblica, come l'Academy ha sempre fatto nel passato".

Insomma, questo pasticcio non fa che confermare l'infelice gestione da parte dell'Academy (della quale, ricordiamo, tutti i cineasti firmatari della protesta sono membri) di quella che probabilmente passerà alla storia come l'edizione meno glamour e più polemica e pasticciata degli Academy Awards, in una decadenza che sembra inarrestabile da quando, due anni fa, avvenne l'inqualificabile confusione delle buste con l'annuncio del vincitore sbagliato come miglior film.

Aspettiamo di vedere cosa succederà, ma il tempo stringe e sembra che non ci sia tempo per convocare una nuova riunione del direttivo dell'Academy che possa invertire la contestata decisione. Nel qual caso potrebbe verificarsi anche un boicottaggio da parte delle categorie coinvolte.