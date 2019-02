Oscar 2019: alla fine L'Academy fa marcia indietro e trasmetterà tutti i premi in diretta tv

Al termine della settimana che precede la consegna dei 91esimi premi Oscar, si è messo finalmente fine alla diatriba scatenata dall'Academy con l'annuncio a sorpresa che la consegna di quattro dei premi (fotografia, montaggio, cortometraggio dal vivo, acconciature e trucco) sarebbe avvenuta in differita televisiva, ovvero registrata, montata e messa in onda a discrezione dei broadcaster, successivamente. Dopo la lettera aperta dei cineasti, la poco convincente risposta dell'Academy e la replica dell'ASC, l'associazione dei direttori della fotografia americani, l'Academy ha deciso di fare un passo indietro e di reinserire le quattro categorie nella diretta tv.

Da profani, ci risulta ancora incomprensibile come la consegna di quattro premi avrebbe potuto accorciare la durata dello show di un'ora, ma detto questo resta il fatto che l'Academy ha rimediato l'ennesima figuraccia in un anno costellato di bizzarri annunci, come l'idea (si spera accantonata per sempre) di assegnare un Oscar al film più popolare.

L'ASC ha applaudito alla decisione con un'altra lettera, scritta dal suo presidente Kees Van Ostrum, in cui ringrazia l'Academy "con grande orgoglio e rispetto" per esser tornata a quella che è sempre stata la sua missione, cioè celebrare e valorizzare il lavoro di tutti coloro che costituiscono le eccellenze del settore.

A questo punto, sperando che nel frattempo non arrivino altre sorprese, appuntamento al 24 febbraio e che il dio del cinema ce la mandi buona!