Oscar 2018: Warren Beatty e Faye Dunaway annunceranno di nuovo il vincitore per il miglior film

Ancora non si sono ripresi dalla clamorosa ma involontaria gaffe dello scorso anno dovuta alla busta sbagliata, e di cui quindi non avevano colpa, che già vengono richiamati sul palco del Dolby Theatre per consegnare proprio l'Oscar al miglior film, premio erroneamente attribuito, in occasione degli ottantanovesimi Academy Awards, a La La Land e poi giustamente assegnato a Moonlight.

Parliamo di Warren Beatty e Faye Dunaway, che annunceranno il riconoscimento più importante della notte delle stelle a fine cerimonia, si spera senza intoppi. La notizia arriva dal Daily Mail e va data per certa perché i due attori, indimenticabili protagonisti di Gangster Story (dov'erano Bonnie Parker e Clyde Barrow), sono stati visti mentre facevano le prove sul palco del teatro in cui si svolge la premiazione. Secondo un insider, la Dunaway avrebbe detto: "Presentare viene sempre meglio la seconda volta", mentre Beatty avrebbe aggiunto: "Il vincitore è volato... Via col vento".

Secondo qualcuno, l’idea di riportare la coppia sul palco per assegnare il trofeo al film del 2018 preferito dall’Academy è stato Jimmy Kimmel, che domenica 4 marzo non mancherà di parlare del fattaccio, evocato anche in uno spassosissimo promo degli Oscar 2018che vi riproponiamo.





