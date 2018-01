Oscar 2018: nel nuovo promo Jimmy Kimmel sogna e risogna la gaffe del scorso anno

Solo un paio di giorni fa, spiegandovi le nuove regole degli Oscar 2018 (che consentiranno di evitare figuracce come il clamoroso equivoco La La Land/Moonlight dovuto a un notaio distratto), avevamo ipotizzato che Jimmy Kimmel avrebbe scherzato sulla gaffe dello scorso anno durante la cerimonia della nuova edizione, magari in apertura. Probabilmente lo farà, ma le sue battute difficilmente saranno irresistibili come il nuovo promo degli Academy Awards nel quale l'attore, comico e presentatore viene perseguitato da un incubo e da brutti ricordi. Kimmell lo racconta preoccupato a un analista di cui non riveliamo il nome e si angoscia al pensiero di dover nuovamente fare gli onori di casa.

Il video è spassosissimo e ve lo mostriamo ricordandovi che l'appuntamento con i novantesimi Oscar è previsto per il 4 di marzo.

