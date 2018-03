Oscar 2018: Jordan Peele è il primo autore di colore a vincere l'Oscar per la sceneggiatura

Tra i nostri Oscar preferiti c'è sicuramente quello andato a Jordan Peele, autore e regista di Scappa - Get Out, per la miglior sceneggiatura originale. Frainteso, a nostro avviso, dai molti che nel nostro paese lo considerano un omaggio al politically correct, è invece un riconoscimento dovuto a un film indipendente, di genere, a basso budget, intelligente, divertente e sorprendente (noi lo abbiamo amato fin dall'inizio, come dimostra la nostra recensione) e vi invitiamo a vederlo o a rivederlo, senza pregiudizi.

Di fatto, che lo si sia amato o no, l'Oscar a Jordan Peele è il primo assegnato a un autore di colore per la sceneggiatura originale e catapulta di diritto nella storia il poliedrico autore, popolarissimo in America anche come attore comico, che ha fatto centro al suo primo film.

Nel suo discorso sul palco, Peele ha ricordato la fatica e l'incertezza per portare sullo schermo questa storia, ringraziando tutti coloro che l'hanno aiutato, il pubblico e - in un bellissimo momento - la madre, per avergli insegnato ad amare a dispetto dell'odio. Un messaggio che, chissà perché, ci sembra oggi più attuale che mai.